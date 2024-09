Néhány vásárló már a karácsonyi díszeket válogatta csütörtökön délelőtt az egyik bevásárlóközpontban található üzletben. A polcokon bőven volt választék. A legtöbb terméket néhány nappal ezelőtt tették ki, de van, ami már nyár végétől megvásárolható.

– Örülök annak, hogy már most tudok karácsonyi díszt venni, mert később nagyon zsúfoltak lesznek az üzletek, nehezen lehet hozzáférni a polcokhoz, és azt hiszem olcsóbb sem lesz – mondta az egyik vásárló, Zóka Józsefné. – Tavaly is már szeptemberben elkezdtem beszerezni az ünnephez szükséges tárgyakat. Akkor egy diótörő figurát vásároltam, most ahhoz keresek egy párt. Ebben a korai vásárlásban az is jó, hogy nem kell egyszerre sok pénzt kiadnom, hanem havonta apránként meg tudom venni a karácsonyi díszeket, valamint az ajándékokat. Decemberben viszont már semmit nem akarok vásárolni – mondta a kaposvári asszony.

Már szeptemberben roskadoznak a polcok a karácsonyi díszektől Fotó: Lang Róbert

Egy másik vásárló, Lukács Jánosné is jónak tartja, hogy időben fel lehet készülni az ünnepekre. Érdeklődésünkre elmondta, egyáltalán nem zavarja, hogy a boltokban kipakolták a karácsonyi díszeket, az sokkal jobban idegesíti, ha ilyenkor már karácsonyi dalok szólnak az üzletekben.

A zimányi Kopácsi Enikő is a korai karácsony híve. A fiatal azt mondta, már augusztusban feldíszítette a szobájában lévő, fehér színű műfenyőt, és hamarosan újabb izzókat vásárol, hogy még meghittebb legyen a hangulat.

A korai vásárlás előnye: ilyenkor még nincs tömeg Fotó: Lang Róbert

Nem mindenki örül annak, hogy az ünnepek előtt három hónappal már karácsonyi lázban ég az ország. A kaposvári Bognár Adrienn érdeklődésünkre azt mondta, régebben legalább megvárták a boltok a halottak napját, és csak utána pakolták ki a karácsonyi díszeket. Hozzátette, majd csak november végén kezd el ajándékokat keresni, hogy jobban rá tudjon hangolódni az ünnepekre.

Manók, karácsonyi díszek, hógömbök sorakoznak már a polcokon

Németh Péter, a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán működő Fogyasztói Magatartáskutató Központ vezetője megkeresésünkre elmondta, a korai „karácsonyozás” egyik oka, hogy a kereskedőcégek minél hosszabb ideig tudjanak értékesíteni. A másik, hogy az emberek egyre türelmetlenebbek és rohannak. Kell nekik valami újdonság, ami kitöltheti a napjaikat. – Sokan nem szeretnek a mában élni, hanem inkább előretekintenek – hangsúlyozta Németh Péter.