Több lakossági panasz is érkezett a vízügyi szolgáltatóhoz, hogy a Zamárdi, Balatonendréd, Siófok, Ságvár, Siójut, Ádánd, Som, Nyim és Nagyberény településeken kellemetlen szagú ívóvíz folyik csapból. A tó vizéből előállított ivóvíz kellemetlen szagát az okozza, hogy a rendkívül meleg nyár során a Balaton vize is hosszú ideig nagyon meleg hőmérsékletű volt, ezért nagymértékben elszaporodtak benne az algák, az elmúlt 20 év legnagyobb algavirágzását eredményezve, magyarázta a történteket a szolgáltatóm. Elmondták azt is, hogy a hirtelen szeptemberi lehűlés miatt aztán ez a jelentős algatömeg pusztulásnak indult a Balatonban, ami szaganyagok felszabadulásával is járt. A Borisz-ciklon hatására tapasztalható viharos időjárás erősen felkeverte a tó vizét, ami tovább erősítette a problémát. A kellemetlen szag a vízmű nyersvizéül szolgáló Balaton-vízben is érezhető.

Az ivóvizet a DRV Zrt. szakemberei rendszeresen ellenőrzik a társaság akkreditált laboratóriumaiban, a vizsgálatok eredményei alapján mind a kémiai, mind pedig a mikrobiológiai paraméterei megfelelőek, nem haladják meg a jogszabályi határértéket, az ivóvíz fogyasztható, az egészségre nem ártalmas.

A mintavételekről és azok eredményeiről a szakemberek folyamatosan tájékoztatják a népegészségügyi hatóságot is. A kellemetlen szaghatás megszüntetésére, mérséklésére a DRV Zrt. folyamatosan keresi a megoldást – a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet szakembereinek bevonásával.

A vízminőségre vonatkozói felhasználói panaszbejelentések esetén szakembereink 24 órán belül elvégzik az ivóvízhálózat mosatását. A probléma végleges megoldásáig tisztelettel kérjük az érintett felhasználóink türelmét és megértését.

-zárta közleményét a társaság.