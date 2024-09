– Huszonkét helyszínen találtak kéménybe épített gerendát, a füstelvezetők használatát azonnal letiltották a tűzveszélyes helyzet orvoslásáig – közölte érdeklődésünkre Mihályka Szabina, a somogyi katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Hozzátette: a kéményseprők több helyen nem tudtak feljutni a padlásra. Volt, ahol a tisztítási feltételek sem adottak, nem volt ugyanis alsó tisztító nyílás. Akadt olyan hely is, ahol légutánpótlással kapcsolatos problémák fordultak elő és a szakemberek a nem megfelelő összekötő elemekre – füstcsövek – hívták fel a figyelmet, amelyek problémát okozhatnak. A szóvivő kiemelte: ha ezekhez még a fűtőeszközök közvetlen környezetében gyúlékony anyag is társul, könnyen bekövetkezhet a baj. A rosszul működő, tisztítatlan kémények lakástűzhöz, szén-monoxid-mérgezéshez is vezethetnek.

A szokatlanul korán jött nagy lehűlés a somogyi kéményseprőket is meglepte

A kéményseprés iránti igény most jelentősen nőtt, s a somogyi kéményseprők az elmúlt évek tapasztalatai alapján októberben még nagyobb rohamra számítanak.

– A tavalyi fűtési időszak kezdetén napi 100–150 igényt rögzítettek a kéményseprő-szolgálat munkatársai – tette hozzá Mihályka Szabina.

A kaposvári Bosznainé Tóth Szilvia egy hatlakásos társasházban él. Elmondta: a vagyonkezelő intézi a kéményseprő-ellenőrzést, legutóbb is minden rendben volt náluk, s még a fűtési szezon előtt újabb vizsgálatra várnak.

Ács Sándor, a kaposvári Otthon Lakásszövetkezet ügyvezető igazgatója azt mondta: 48 épület tartozik hozzájuk, amelyekben 1071 lakás van. Ezek közül 43 épület távfűtéses, öt épületnél kéményre van szükség, ez összesen 139 otthont érint.

– A lakások kisebb részében gázkazán van, többségükben gázbojler található, illetve egy-egy helyiségben kéménybe kötött fali fűtő van – mondta. – A kéményellenőrzést a katasztrófavédelem kétévente ingyen végzi el. Ha hibát találnak, akkor értesítik a lakásszövetkezetet. Az utóbbi pár évben előfordult, hogy a kéménybe madarak költöztek be vagy a tető felett egy kiesett kéményajtó, amit pótolni kellett, de súlyos eset nem történt.

Ács Sándor hangsúlyozta: fontosnak tartja a rendszeres ellenőrzést, az elhanyagolt, rossz kémény miatt akár halálos baleset is előfordulhat.

Szerencsére magánszemélyeknek ingyenes a kéményseprés.

Az idén eddig a somogyi kéményseprők 24 ezer kéményt vizsgáltak meg. Többségében megfelelő állapotú füstelvezetőkkel találkoztak, a kémény nem megfelelő működését 345 esetben állapították meg. A gondot az esetek többségében a hibás tüzelőberendezések okozták.