Arról már évek óta egyre többet hallunk, rendkívüli módon elszaporodtak az aranysakálok Somogyban. Arról eddig azonban még viszonylag kevés volt az információ, hogy a ragadozók urbanizálódnának. Nemrégiben Kaposváron, belterületi utcákon láttak sakált. A Kaposvári Közlekedési Zrt. telephelyén és annak közelében figyeltek meg egy egyedet. Csillag Gábor, a város jegyzője megadta a kilövési engedélyt a Zselici Vadásztársaság számára, amely kijelölt vadásza szeptember 3. és december 31. között ejtheti el az állatot.

– Még nem ejtettük el a sakált, mondta Balogh Ákos, a Zselici Vadásztársaság elnöke. Hozzátette: nem jellemző a sakálra, hogy bemerészkedne a városi környezetbe, de azt fontos tudni róla, hogy a legintelligensebb ragadozó, s egyúttal nagyon óvatos is. Életmódját tekintve többnyire napnyugta után mozog, falkában vadászik.

– A területünkön is vannak, évente körülbelül harmincat hozunk terítékre. Az éves tervben előírt számokat igyekszünk teljesíteni, tette hozzá a mintegy nyolcezer hektáron gazdálkodó vadásztársaság elnöke.

A magyarországi környezeti feltételek mellett nem jellemző, hogy lakott területekhez ilyen közel húzódik az aranysakál. De ez nem is ismeretlen. Mindezt Lanszki József, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet, Természetmegőrzési Tanszék professzora mondta el a jelenség kapcsán.

– A faj képes kihasználni az urbánus környezet előnyeit, ezért Délkelet-Ázsiában több olyan város is ismert, ahol jellemző a sakálok jelenléte. Elsősorban azokon a területeken fordulhatnak elő, ahol parkok, nagyobb összefüggő növényzettel rendelkező részek vagy bolygatatlan, műveletlen kertek vannak. Ezeket búvóhelyként tudja használni – mondta az egyetemi tanár. Lanszki József kiemelte: a jövőben számítani kell arra, hogy a sakálok megjelenhetnek lakott területek közelében is, ám tartani nem kell tőlük. – A leg­gyakrabban az figyelhető meg a GPS-jeladós példányainknál is, hogy a területet kereső egyedek merészkednek a lakott terület közelébe.