A Kötél nyolc tagja épp egy hete indultak a Pest vármegyei településre. A magas vízállás miatt a falu lakóihoz kizárólag vízi és légi úton lehetett eljutni, amit a kaposvári önkéntes tűzoltók biztosítottak. Bodó László és csapata motorcsónakkal minden reggel élelmiszert vitt a külvilágtól elzárt Kisorosziba, s előfordult, hogy néhány fordulóval tudták elszállítani a több száz kiló pékárut, hústerméket, zöldséget és gyümölcsöt. Több esetben az egészségügyi személyzetükre is szükség volt: a honvédség és az egyesület csapatmunkájának köszönhetően a betegek időben kórházi ellátásban részesültek, köztük egy vakbél gyanús kisgyerek is. A somogyi katasztrófavédelem közölte, az elmúlt napokban az egyesület tagjai közreműködtek az apadó Duna után hátramaradt hordalék eltakarításában is.

A Kötél kedd reggel még utoljára élelmiszerrel látta el a kisorosziakat, ezután a település polgármestere, a járási hivatalvezető és a Pest Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetői megköszönték a segítségüket, s délután hazaindultak.