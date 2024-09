– A szombati megnyitót követően 10:35-kor különvonatot közlekedtetünk Somogyszentpálra, amelyet a tavaly év végén Balatonfenyvesre érkezett, korábban a kecskeméti kisvasúton szolgált 490 053-as gőzmozdony húzza majd – közölte pénteken a MÁV Zrt. kommunikációs igazgatósága. - A különvonat Somogyszentpálról 15:45-kor indul vissza Balatonfenyvesre.

Kisvasúti napot tartnak Balatonfenyvesen

A gőzösös utazáson kívül több programmal is készülnek a szervezők, Balatonfenyvesen műhelylátogatással és a keskeny nyomközű járművek kiállításával, míg Somogyszentpálon színpadi és családi programokkal, valamint kirakodó vásárral. A MÁV tájékoztatójában kitért rá: a Balatonfenyvesi kisvasút az egyetlen, egész évben üzemelő keskeny nyomtávú vonal az országban, amely nem csak turisztikai látványosság, hanem a hivatásforgalmat is kiszolgálja.

A kedvezményes menetjegyek kizárólag a Balatonfenyves GV pénztárban válthatók meg. A kedvezményes jegyek érvényesítése bélyegzéssel történik Balatonfenyves GV állomás pénztárában. A balatonfenyvesi kisvasúton ország- és vármegyebérletekkel, a Magyarország24, Somogy vármegye24 és a Balaton24 napijegyekkel is lehet utazni.