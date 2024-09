A MATE Kaposvári Campusán három kollégiumban, összesen 900 nappalis és levelezős hallgató számára tudnak helyet biztosítani. A belváros szívében, a Kaffka Margit Kollégiumban több mint kétszázan, a külvárosi, toponári campuson az Új és Csukás Zoltán Kollégiumban összesen 660-an férnek el. Az állami ösztöndíjas hallgatóknak a havi lakbér az Új kollégiumban 13 ezer 980, a Csukásban 11 ezer 650, a Kaffka Margit kollégiumban 9 ezer 320 forintba kerül. Ezen felül az egyetemistáknak 3000 forint hallgatói-szolgáltatásfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük. Azok, akik önköltséges képzésben vesznek részt, tőlük a normatívával növelt térítési díjat kérik el minden hónapban. Ez mind a három kollégiumban 11 ezer 650 forinttal drágítja meg a kiadást.

Pécsen valamivel drágább a kollégium, mint Kaposváron Fotóillusztráció: Löffler Péter

A MATE médiaközpontja érdeklődésünkre azt közölte, a havidíj csak a lakhatás költségét fedezi. Az étkezés önköltséges, azonban a campus saját éttermében lehetőség van arra, hogy a hallgatók meleg-ételt fogyasszanak. Koleszár Katalin az egyetem állattenyésztő mérnök szakos hallgatója elmondta, nagyon jól felszerelt a kaposvári Új Kollégium. A szobákban hűtő, valamint külön fürdő és vécé is található.

– Ez mind előnyt jelentett, amikor kollégiumba jelentkeztem – mondta a Pákozdról érkezett egyetemista. – Mindenképpen kollégista akartam lenni. Apukám is idejárt és esküszik rá, hogy a legszebb éveit töltötte itt, ezért azt mondta, ne hagyjam ki a kollégiumi életet, ha van rá mód. Ketten vagyunk egy szobában, a havi díj pedig ilyen jó körülmények között teljesen elfogadható – tette hozzá Koleszár Katalin.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) minden képzőhelyét tekintve, valamivel több mint 4000 kollégiumi férőhellyel rendelkezik. Ebből 3 ezer 320 Pécsen található. Kottász Gergely, a PTE sajtóreferense érdeklődésünkre azt mondta, az utóbbi években folyamatosan növekedett a kollégiumi férőhelyek iránti igény a magyar és a nemzetközi hallgatók körében. A PTE nem pécsi székhelyű képzési központjaiban Kaposváron, Szekszárdon, Szombathelyen és Zalaegerszegen minimális túljelentkezést tapasztaltak idén, Pécsen azonban 60 százalékos volt. Kottász Gergely hozzátette, a kollégiumi havidíj képzési formától és komfortfokozattól is függ. A legolcsóbb 19 ezer 500, a legdrágább 48 ezer 800 forintba kerül.