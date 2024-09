Nemcsak az autóutakon, a járdákon is nagy volt a forgalom reggel 7 és 8 óra között. Szinte mindenki igyekezett valamelyik iskolába beérni. A nagyobb diákok egyedül, a kisebbek szülői kísérettel mentek a tantermek felé.

A Nagyboldogasszony Iskolaközpont általános iskolájába is folyamatosan érkeztek a családok. Ferenc Zsolt egészen az osztályteremig kísérte be első osztályos kisfiát. – Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy ebbe az intézménybe jött, a bátyja is ide járt, ezért nagyon sok ismerős arccal találkoztunk – mondta az édesapa. – Boldogok vagyunk, hogy elérkezett ez a pillanat, anya egy kicsit nehezebben viseli ezt a helyzetet, de természetesen nagyon büszke ő is. Azt gondolom, a fiam megállja a helyét az iskolában is, mert az óvodában nagyon jó alapokat kapott – tette hozzá büszkén.

– A kisfiam már nagyon várta az iskolát, csak most egy kicsit meg van szeppenve – mondta egy másik szülő, Patyi Alexandra.

Kicsit szomorkásan indultunk el otthonról, de azért hozzászokunk majd az új helyzethez.

A katolikus iskolába kettő első osztályt indítottak el idén is. Az évfolyamba 51 gyermeket vettek fel. Nemcsak kaposváriak választották, a környező településeken élőknek is vonzó az egyházi intézmény. – Úgy gondoljuk a párommal, hogy ez egy nagyon jó iskola, a gyermeknek szüksége is van arra, hogy egy ilyen intézménybe járjon, és nem utolsó szempont az sem, hogy a belvárosban van – mondta a jákói Pikler Zoltán.

Puczné Karvaly Kinga az 1.a osztály tanítója és osztályfőnöke elmondta, kolléganőjével együtt rendkívül nagy várakozással és lelkesedéssel néznek az új tanév elé. – A feladat adott, óvodásokból kell hirtelen első osztályosokat nevelni – hangsúlyozta.

A gyerekek is lelkesek, ezért könnyű a dolgunk. Az osztályomba 16 fiú és 10 lány kezdte meg tanulmányait.

– mondta Puczné Karvaly Kinga.