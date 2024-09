Velner Ágnes két frizurával is benevezett a Behind the Chair nevű megmérettetésre, pont egy programmal egybekötött eredményhirdetésen tudta meg, hogy az egyik hajfonata a legjobb öt közé került a rangos versenyen.

Kontyok és fonatok mestere Velner Ágnes



– Hihetetlen élmény volt számomra, hogy a dallasi díjkiosztón az egyik fal a legjobb versenymunkákkal volt kiplakátolva, és az enyém is ott volt közöttük – mesélte Velner Ágnes. A top 5-be került hajfonata hatalmas sikert aratott, gyakorlatilag a versenyfotó bejárta a világot, és sokan megpróbálták azóta elkészíteni.

– Nem volt sok időm, hogy elkészítsem, és nem állt össze az, ami a fejemben volt, de újragondoltam, és ezt sikerült kihozni belőle. A frizuráról készült képet több mint ötezren töltötték le – mondta a verseny után.

– Már attól is nagyon boldog lettem volna, ha a top 25-be bejutok. Az is nagy dolog, hogy jelölnek a díjra.

"A napi fodrászkodás megöli a kreativitást"



Velner Ágnes elmondta, a versenyeredmények motiválják, mert a napi fodrászkodás megöli a kreativitást és az alkotás örömét. Azonban úgy gondolja, hogy szükség van a saját sikereink megélésére, mert az emberek a hétköznapokban hajlamosak elsiklani efölött, nem élvezik ki igazán a saját sikerüket.

A West Palm Beachen dolgozó hajszobrász esküvői frizurája is aratott a versenyen, amely a legjobb 25 versenymunka közé került. – Abszolút meglepetés volt a díj, de szerintem a maga egyszerűségével nyerte el az ítészek tetszését. Nagyjából három perc alatt dobtam össze. Itt sem azt láttam, amit szerettem volna, de nem volt rossz – szerénykedett a Kaposvárról elszármazott fodrász.

Habár az idei év már így is nagyon mozgalmas, pozitív visszajelzésekben gazdag volt eddig, Ágnes nagyon várja a hivatalos eredményhirdetést. Ha ez nem lenne elég, nemrégiben egy különleges hajfonattal nevezett a Beyond the Pony­tail nevű szakmai versenyre. Azt már közölték vele, hogy a top 20-ban van a műalkotásnak is beillő frizura.



Fotók: MW