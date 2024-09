A vártnál sokkal hamarabb, már szerda délután megnyitják a kőröshegyi völgyhídat az M7-es autópálya forgalma előtt. Az eredetileg szeptember 16-án tervezett megnyitás helyett a Magyar Közút Nonprofit Zrt. bejelentette, hogy a munkával gyorsabban haladtak, s a híd megnyitása már ma, szerda délután 13:00 órakor megtörténhet. A munka korai befejezése a gondos előkészítésnek és a zökkenőmentes kivitelezésnek köszönhető, amelyet az áprilisi próbaemelések alapoztak meg - közölték.

Szakemberek dolgoznak a Kőröshegyi völgyhíd sarucsere folyamatánál, miközben precíziós emelőberendezéseket használnak a híd stabilitásának biztosításához

Forrás: Németh Levente



A kőröshegyi völgyhíd, amely 2007 óta szolgálja az M7-es autópályán közlekedőket, most esett át az első jelentős karbantartáson, amelynek középpontjában a saru cseréje állt.

A híd saru cseréje és technikai kihívások

A sarucsere kulcsfontosságú része volt a felújításnak, amelyről oldalunk is beszámolt korábban. A híd alatt található saruk speciális elemek, amelyek a híd stabilitásáért és mozgásáért felelnek. Elnyelik a terhelést és biztosítják, hogy a híd képes legyen alkalmazkodni a hőmérséklet-változásokhoz és egyéb külső hatásokhoz. Az évenkénti vizsgálatok során derült ki, hogy a kőröshegyi völgyhíd 38 sarujából három már elhasználódott és cserére szorul.

A sarucsere rendkívüli precizitást és technikai felkészültséget igényelt. 30 szakember dolgozott a helyszínen, akik egy 160 tonnás autódarut és hidraulikus emelőt használtak a saruk mozgatására. Ezek a rendszerek képesek akár 10 000 tonnát is megemelni, hogy a 10 tonnás sarukat biztonságosan kiemeljék, majd az újakat millimétert pontosan a helyükre illesszék.

Az új saruk Németországban készültek, kimondottan a kőröshegyi völgyhíd számára. A csere több hónapnyi előkészítést és próbaemelést követően zajlott le.

További felújítások és karbantartások

A sarucsere mellett a völgyhídon a dilatációs elemek korrózióvédelmét is megvizsgálták, aszfaltoztak és helyreállították a padkákat is. Az M7-es autópálya szintrehozásával is jól haladtak, amelynek részeként az érintett szakaszon a szalagkorlátokat és a fénytörő hálókat is megjavították.

A kőröshegyi völgyhíd stratégiai szerepe az M7-esen

A kőröshegyi völgyhíd az M7-es autópálya egyik legfontosabb infrastrukturális eleme, amely biztosítja a forgalom zökkenőmentes áthaladását a Balaton déli partján. Az 1872 méter hosszú híd a térség egyik legnagyobb hídja, és a 2007-es átadása óta szolgálja a közlekedést. Az M7-es autópálya felújítási projektje keretében 2025-ig országszerte több mint 538 kilométernyi út és mintegy 200 híd újul meg, a Kőröshegyi völgyhidat is magában foglalja. A most elvégzett sarucsere és további karbantartási munkálatok biztosítják, hogy a híd továbbra is megbízhatóan szolgálja az autópályán közlekedőket.