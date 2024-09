– A településnél egy félsziget várhatóan szerda reggelre egy szigetté változik az árvíz miatt – mondta a Sonline.hu-nak kedden reggel Bodó László, a Kötél parancsnoka. – Összetett feladatot kaptunk: az ott élő közel 1000 ember védelmén kívül az élelmiszer bejuttatásáról is gondoskodunk, s a betegek elszállítását, ellátását is megoldjuk.

Bodó László és a Kötél már után vannak Kisorosziba. Fotók: Lang Róbert



A kaposvári csapat négy közúti járművel, köztük egy tűzoltóautóval indult el, ezen kívül három mentőcsónakot is vittek. A legnagyobb vízi jármű hat személy szállítására alkalmas. A Kötél a tűzvédelmen kívül a gyors elsősegélynyújtási feladatokra is felkészült. Súlyosabb gond esetén mentőhelikoptert is riaszthatnak az egészségügyi ellátáshoz.

Bodó László azt mondta: 2013-ban már letették a névjegyüket Kisorosziban, ezért a Kötelet most nevesítve kérték fel a település védelmére. – A csapat tagjai kedden még dolgoztak, a bázisunkon 17 órakor találkoztunk, s a megbeszélés valamint a munkavédelmi oktatás után rögtön indultunk – emelte ki a Kötél parancsnoka. – Az ENSZ Insarag szakmai előírása szerint tíz napig kell bevethetőnek lenni a helyszínen, reményeim szerint ezalatt levonul az ár, s csak akkor tudunk hazajönni, ha a településen biztosítható lesz a mentőautók és tűzoltójárművek közlekedése és az élelmiszerszállító járművek bejutása.