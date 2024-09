Érték kerül ki a kezükből.

Üröm az örömben

– Ez a program beteljesítette küldetését, amivel újabb feladatok keletkeztek. Hiszen a települések közterületeinek fenntartása szinte mindenütt a közmunka részévé vált és ahogy fogynak el az emberek a programból, úgy egyre nehezebb ezeket a feladatokat ellátni. Véleményem szerint valamilyen településkarbantartási programot, vagy normatívát ki kell találni ennek orvoslására, mondta Móring József Attila, a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős kormánybiztos Rádpusztán.

Sokan visszataláltak a munkaerőpiacra, de elkél a településeken a szorgos kéz.

Ez megoldás lehet Gigében is, ahol szintén sok közfoglalkoztatott került ki a munka világába. – Négy hektáros a temetőnk, az utak, padkák, árkok rendbentartása, kaszálás vagy utak, járdák, intézmények karabantartásához ügyes kezek kellenek. Állandóan kaszálunk, de egyre nehezebb gépekhez értő szakembert találni. Ne mondjam télen a hóeltakarítást, síkosságmentesítést, én is kint vagoyk az utcákon és próbálom ezt gardírozni, amikor erre szükség van, mondta Bálint Ildikó polgármester. Aki a gigei ügyes asszonyokkal érkezett a vásárra, ahol bemutatták a savanyított finomságokat és terményeket, amelyeket helyben termelnek és dolgoznak fel. De a kiállított termékek között volt szőkedencsi levendula, somogyfajszi uborka, somogyvári méz, de még szenyéri füstölt áruk is.