– A közös asztalnál lipici, szentléleki és zágrábi horvátok ülnek, valamint a magyarországi oldalt mi a Kaposvári Nemzetiségi Önkormányzat és a Zala Megyei Horvátok Szövetsége erősíti. Egy részük már szintén nem beszéli a nyelvet, de ők is magyarnak tekintik magukat és eljöttek, hogy együtt ápoljuk a hagyományokat–, mondta el Kárász László, a Kaposvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzat elnök-helyettese.

– A horvát napon mindig ezt csináljuk, mert bármilyen rendezvény van az adja meg a minőségét, ha fehér asztalnál leülhetünk egy jót ehetünk és beszélgethetünk–, tette hozzá Kovács Márk, elnök.

Nem is volt meglepő, hogy ínycsiklandó illatok terjengtek az Ady Endre Magyar Kultúrkör asztalánál, akik a horvát fővárosból érkeztek.

– Nagyon hálásak vagyunk a Kaposvári Horvát Nemzetiségi Önkormányzatnak, hogy életben tartja ezt a találkozót. Egy kotlovinát készítünk, amihez tulajdonképpen először meg kell sütni a húst és különféle zöldségeket főzünk bele. Elég sokáig tart, mert lassan kell sütni és főzni. Ez egy hagyományos étel, amit hétvégéken szoktunk készíteni, a bográcsozás mellett, avatott be a különleges fogás készítésének rejtelmeibe Balázs-Piri Zoltán, a Zágrábi Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Aki azt is elmondta, hogy a kaposvári horvát napnak köszönhetően már nem csak egyirányú a kapcsolat, hiszen Zágrábba is várják a somogyi megyeszékhelyen élő horvátokat.