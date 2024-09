Hasznos dologról van szó, sokan gyűjtik már a képzéssel kapcsolatos információt, s biztos vagyok abban, hogy a fiatalok élnek a lehetőséggel – mondta el Döméné Lajos Katalin, a Nagyatádi Szakképzőiskola igazgatója. – Az egész folyamat online zajlik, az ehhez szükséges valamennyi előírást teljesítjük. Manapság egy jó szakma és nyelvtudáson kívül lényeges a jogosítvány, tapasztalatunk szerint sok fiatal amilyen gyorsan csak lehet, még tanulmánya alatt szeretné megszerezni a vezetői engedélyt.

A diákok körében hamarosan felmérést végeznek, hogy mennyien kívánnak csatlakozni a programhoz.

A szakképzőiskolának összesen 205 nappalis tanulója van, s ötvenöt végzőst oktatnak.

Kedden elindult a Kréta rendszerben a végzős tanulók számára az az ingyenesen hozzáférhető csomag, amelyben online KRESZ valamint online elsősegélynyújtás tanfolyamot és vizsgalehetőséget biztosítanak, derült ki a távirati iroda beszámolójából. A csomag része továbbá még egy elsősegély demonstrációs alkalom is, amelyet az Országos Mentőszolgálat tart majd az iskolákban. Az ingyenes csomagnak nem része az egészségügyi alkalmasság vizsgálat, illetve a gyakorlati vezetés döntően továbbra is piaci autósiskoláknál történik majd. Horváthné Madarász Zsuzsanna, a barcsi Dráva-völgye igazgatója azt mondta: a lehetőségről már tájékoztatták a szülőket és a diákokat. Az iskola biztosítja a feltételeket, kijelölnek majd egy idősávot a gyakorlásra, továbbá egy helyiséget és számítógépet is használhatnak a tanulók. Az intézménybe jelenleg csaknem 400 diák jár, közülük 60 végzős.

Vámosi László, a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium igazgatója szerint előnyös, hogy a diákok a Krétán keresztül ingyen elsajátíthatják a KRESZ-t és levizsgázhatnak.

– A jogosítvány a mai világban alap, fontos, hogy meglegyen – mondta az igazgató. A tanulók az osztályfőnökök segítségével minden szükséges tájékoztatást megkapnak.

Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke szerint már az önmagában nagy dolog, hogy a fiatalok ingyen KRESZ-t tanulhatnak. Ez az első lépés a jogosítványhoz megszerzéséhez, s a dokumentum érték. Vezetői engedéllyel már munkát lehet vállalni, az álláshirdetéskor a legtöbb helyen elvárás a B-kategóriás jogsi.