Új időszámítás kezdődött a somogyi óvodákban is: bevezették az oviKRÉTA-rendszert. Akinek van iskolás gyermeke, már találkozott az alap Kréta-rendszerrel, akinek nincs, az is biztosan hallott már róla. Az iskolákban egy pillanat alatt elvágta a jegyek elsunnyogásának lehetőségét, és hamar szorosabbra fűzte a kapcsolatot a szülő és az adott oktatási intézmény között. Az elmúlt években a gyerekbetegségei javát kinőtte, rutinszerűen használja már az oktatás minden szereplője.

Az ovis változat elsőre kicsit talán meghökkentő lehet, hiszen nincsenek jegyek, és kevés szülő úszta meg eddig is, amikor ment délutánonként a reménységért, hogy szóbeli beszámolót kapjon a napi tevékenységéről, a délutáni nem alvásról, a Pistike kezéből kitépett játékokról, vagy éppen az illemhelyhasználat egyedi megoldásairól. Eztán a szülő írásos értesítést is kap majd arról, gyermeke fényben úszik, vagy éppen a sötét oldal szippantotta be ideiglenesen. Így a szeme fényéért már kész megoldási tervekkel érkezhet az óvodába.

Természetesen, mint minden alapvető újításnál, most is vannak az új rendszert hangosan üdvözlők, és kár volna tagadni, a régi jó dolgokért hőbörgők is. Ugyanakkor a rendszer elvitathatatlan előnye, hogy egy ilyen információzuhatagban, amiben most élünk, nem hátrány, ha mindennek visszakereshető nyoma van. Én most szívesen visszanézném, vajon hányszor nem voltam hajlandó aludni anno, vagy milyen világmegváltó ötletekkel borzoltam össze nevelőim idegrendszerét. Most, az új rendszernél lesznek persze nehézségek, de ha a szándék közös, a siker sem maradhat el, és egy emlék sem veszhet majd a feledés homályába.