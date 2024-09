Sok helyen már az őszi nyitvatartás lépett életbe. Hétköznapokon, de a legtöbben péntektől vasárnapig élvezik a gyógy- vagy termálvizű komplexumok adta pihenési lehetőségeket. Több százan pihentek a minap az igali fürdőben. Kovács Lajos és felesége heti rendszerességgel élvezi itt a jódos víz egészségügyi hatásait.

– Kaposvárról járunk ide, nagyon jót tesz az ízületeinknek a víz, és masszázsra is be szoktunk jelentkezni – mondta el a nyugdíjas.

A hétköznapokon leginkább az idősebbek látogatnak el Igalba

– Vannak, akik meghosszabbították a szabadságukat, azt tapasztaljuk, hogy a hétvégék a legerősebbek a forgalom szempontjából – mondta el Gellért Attila, az Igali Gyógyfürdő marketingvezetője. Hozzátette: közel százezer vendéget fogadtak a három nyári hónapban. Megjegyezte: ha kitart a jó idő, akkor terveik szerint a strand szeptember végéig nyitva lesz.

– Október 5-én és 6-án csatlakozunk a Szaunázók hétvégéje országos rendezvényhez, a következő hétvégén pedig old timer autókat lehet megcsodálni, és sok színes programmal készülünk az Oktoberfestre, az utolsó hétvégén halloweenparti lesz – sorolta Gellért Attila.

A csisztapusztai fürdőben a nyári időszakban nem volt kiemelkedő a forgalom. Sok vendéget vitt el a kánikulában a Balaton. – Ez az idő már túl meleg volt, a vendégek száma körülbelül húsz százalékkal kevesebb volt, a hétvégék az erősebbek forgalom szempontjából – mondta el Kara Barbara, a csisztapusztai fürdő vezetője. Hozzátette: őszi nyitvatartás lépett életbe náluk, este hat óráig várják a vendégeket. – Bízunk benne, hogy az őszi és a téli időszakban sok hazai és külföldi vendég is nálunk pihen majd – jegyezte meg a fürdő vezetője.

A kaposvári Virágfürdő strandrésze szeptember elsejével bezárt, de a fedett élményfürdő és a hozzá kapcsolódó, kültéri medencék továbbra is elérhetők a vendégek számára. Megkeresésünkre azt is közölték: a nyáron több mint hatvanezren vették igénybe a strandrészleget. Szeptembertől minden hónap második szombatján éjszakai fürdőzéssel készülnek, valamint ősszel indul a szaunaszezon is.