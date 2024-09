A kórházi eseményre több turnusban, összesen százan regisztráltak. Fiatalok és idősebbek is kíváncsiak voltak az orvosok munkájára. A kilencéves zselickislaki Vajda György családjával vett részt a Kutatók Éjszakáján. Érdeklődésünkre elmondta, már most nagyon sokat tud az orvostudományról, mert sok orvosos filmet néz. A kaposvári Mogyoródy Veronikát is lenyűgözi a kórházi munka. A hetedik osztályos fiatal kérdésünkre elmondta, a kórházi program előtt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal eseményére is ellátogattak, hogy még jobban gyarapodhasson a tudása.

Fotó: Lang Róbert

A MCC is csatlakozott a Kutatók Éjszakája programsorozathoz

Az MCC kaposvári intézményében bájitalt kevertek, lávalámpát készítettek, fény-ágyúztak, gejzírt generáltak és tűz-teleportálással is foglalkoztak. Nagy Mónika Zita az MCC kaposvári képviseletének vezetője elmondta, mivel egy évvel ezelőtt nyitottak meg, ezért első alkalommal, de mindjárt három turnusban hirdették meg a Kutatók Éjszakáját.

– Tehetséggondozó alapítvány vagyunk elsősorban, ezért szerettük volna megmutatni azt, hogy mit kínálunk a hozzánk járó fiataloknak – emelte ki a képviseletvezető.