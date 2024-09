A szerda délelőtti borús időjárást felváltotta a ragyogó napsütés, amikor a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia Puskin utcai edzőközpontjában tizenhárom helyi általános iskola közel százharminc tanulója felsorakozott, hogy az akadémia edzői segítségével, több állomáson és ügyességi feladaton keresztül megismerkedjenek a labdarúgás minden szépségével.

– Örültünk ennek a kezdeményezésnek, hiszen nap, mint nap tapasztaljuk, hogy a futballt népszerűsíteni kell – nyilatkozta Szigeti Imre, a Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia operatív igazgatója. – Egy ilyen nap, melyen játékos vetélkedők formájában közeledhetnek a fiúk és a lányok a focihoz sok lehetőséget biztosít az egyesületek számára, hogy legyen megfelelő létszámuk. Remélem, hogy a kezdeményezés által minél több gyermeket tudunk az akadémiánkra csábítani.

Sok fortélyt elsajátítottak az ifjú labdarúgók Fotó: Lang Róbert

Azzal, hogy az Magyar labdarúgó Szövetség új kezdeményezésként összefogott a klubokkal egy igazán nagyszabású eseményre lehetett számítani, ami meg is valósult Kaposváron, ahol az egymás közti játék mellett, különböző ügyességi feladatok is várta a harmadik, illetve negyedik osztályos tanulókra.

– Az UEFA Grassroots-hetéhez a Magyar Labdarúgó Szövetség is csatlakozott, ennek keretében pedig a Bozsik intézményi program második korosztályos gyermekeit szólítottuk meg, akik egy remek fesztiválon vehettek részt – mondta Kulcsár Attila, a grassroots Somogy vármegyei koordinátora. – Zömmel olyan gyerekek érkeztek, akik még nem igazolt játékosok. A program célja, hogy először szerettessük meg velük a futballt, s majd később, ha ez megtörtént irányítsuk egyesületbe őket.

13 iskola diákjai vettek részt a kaposvári rendezvényen Fotó: Lang Róbert

Főszerepben az utánpótlás labdarúgók

A Magyar Diáksportszövetség a „K&H mozdulj! az év fiatal tesitanára szavazásán, a 200 fő alatti kis iskolák kategória győztese, Czebei Ádám is részt vett a kaposvári fesztiválon.

– Iskolánk kilenc harmadik, illetve negyedik osztályos tanulója vett részt a programokon, közülük többen is fociznak, sőt, mindegyik jár hozzám futball tehetséggondozó szakkörre – mondta Berzsenyi Dániel Evangélikus Általános Iskola testnevelője. – Az külön öröm, hogy a lányokat is érdekli a focit, a mi intézményünkből is sikerült egy kislány bevenni a Grassroot-hétbe, ami véleményem szerint egy remek rendezvény volt, hiszen a gyermekek megmutathatták a tehetségüket.