Még csak két éves, de már kezdőrúgást végzett édesapja segítségével Laura a BFC Siófok Pécs elleni mérkőzésén. Az életvidám kislány két éve egy problémamentes terhesség után jött világra. Születését követően derült ki, hogy ritka genetikai betegsége van: Apert-szindrómával küzd. Ez egy korai csontosodási zavar, amelyben főként a koponyája és a végtagjai érintettek. Laura már több műtéten van túl Salzburgban és Budapesten. Szülei folyamatosan viszik vizsgálatokra a kislányt, akire még számos beavatkozás vár, ami nagyon sok költséggel jár. Laura édesanyja, Sándor-Györkös Rebeka évekig élvonalbeli kézilabdacsapatok kapusa volt, jelenleg masszőrként dolgozik a Siófok KC-nál.

Laura végezte el a kezdőrúgást a BFC Siófok-PMFC meccsen Fotó: Németh Levente

A BFC Siófok labdarúgói úgy döntöttek, segíteni próbálnak a családnak. Ennek kapcsán kérték fel a kislányt és édesapját a kezdőrúgásra.

Laura édesanyja, Sándor-Györkös Rebeka elmondta: a balatoni klub egy mezt készíttetett a kislány nevével és a 88-as számmal.

– Több élvonalbeli kézilabdacsapatnál is játszottam, s mindig ez volt a mezszámom. Így ez sem hiányozhat a felsőről. Erre szeptember 21-ig lehet licitálni a klub közösségi oldalán található posztban. A mezt az újjáalakult siófoki csapat is dedikálja.

A befolyt összeggel a kislány további kezelését támogatják. – Egy véletlen folytán találkoztam Laura esetével az egyik közösségi oldalon, s igyekszünk segíteni a családnak – mondta Bíró Gábor klubmenedzser. – Először egy edzésen találkoztunk Laurával és szüleivel. Horváth Attila csapatkapitány fogadta őket, és minden játékosunk megismerhette a kislány történetét. Így nem is volt kérdés, hogy elhívjuk az egyik bajnoki mérkőzésünkre, hogy elvégezze a kezdőrúgást – folytatta Bíró Gábor.

Fotó: Németh Levente

A siófoki labdarúgók nemcsak egyszeri, hanem hosszabb távú, folyamatos támogatást szeretnének nyújtani Laurának és szüleinek. – Mindig fontos és jó segíteni. Az újjáalakult BFC Siófok célja, hogy a város közösségi életének is része legyen és szem előtt tartanánk a társadalmi szerepvállalást. Azért is álltunk Laura ügye mellé, hogy a csapatra irányuló figyelem őt is segítse – mondta Tóth Gergely, a BFC Siófok ügyvezetője. A jövő vasárnapi Ferencváros II. elleni találkozón a nézők is támogathatják felajánlásaikkal a siófoki családot.

A mostani összefogást a tervek szerint egy országos szintű is követné Laura gyógyulásáért, mert már más klub és játékos is jelezte, hogy szívesen segítene további mezfelajánlással. – Nagyon meghatott bennünket a BFC játékosainak és a klubvezetésnek a segítő szándéka. Laurát a Pécs elleni találkozón a kezdőrúgásnál is úgy fogadták, mintha a csapat 12. tagja lenne – mesélte a kislány édesanyja.