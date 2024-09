Kezdődik az iskola, és újra itt vannak a dolgos hétköznapok, kevesebb idő jut a főzésre is. Újra nagy kihívás elé állítja a családokat a mindennapi változatos étkezés biztosítása. Előszeretettel kerülnek a kosarunkba a gyorsfagyasztott, panírozott húsok is, amelyek jól jönnek a rohanó hétköznapokban, ha gyorsan és egyszerűen szeretnénk meleg ebédet vagy vacsorát készíteni akár az egész családnak. Egy friss kutatás szerint azonban sok előítélet is társul ezekhez a termékekhez. De mi az igazság?

A válaszadók negyede szerint nem lehet tudni mi van a gyorsfagyasztott panírozott húsokban, miből készülnek.

A friss kutatás szerint az emberek kétharmada ugyan megbízik a termékek csomagolásán feltüntetett információkban, de mindössze 12% azok aránya, akik teljes mértékben hitelt adnak ennek, (55%-nak néha vannak kétségei). Kevesen tudják, de a jogszabályok részletesen szabályozzák, hogy a címkén milyen információkat kötelező a gyártónak feltüntetni a termékre vonatkozóan. Többek között ezek azok az elvárások, amelyek biztosítják azt, hogy a címkén szereplő adatok teljeskörűek és megfelelőek.

„A bolti gyorsfagyasztott panírozott húsok összetételéről és minőségéről sokféle legenda kering, ugyanakkor fontos leszögezni, hogy a termékek megnevezése és a csomagoláson levő információk mindent elárulnak a termékről. Ilyen többek között a hústartalom, a húsrész, amiből a termék készült (például csirkemellfilé) vagy hogy az adott termék tartalmaz-e mondjuk tartósítószert, színezéket vagy hozzáadott ízfokozót. Példaként: ha egy termék 55-60 százalék hústartalmú, csirkemellfiléből vagy combfiléből készült, ráadásul szerepel a csomagoláson, hogy színhúsból készült, akkor nagy valószínűséggel magas minőségű termékkel van dolgunk.” – mondta Dén Melinda kiemelt termék- és csomagolásfejlesztési vezető a VALDOR képviseletében. „Azt javaslom, mindig olvassuk el mi szerepel a címkén és ezek alapján válasszunk gyorsfagyasztott panírozott húsokat. Bár a jelenlegi gazdasági helyzet a pénztárca barát termékeknek kedvez, érdemes tisztában lenni azzal is, hogy a feltűnően olcsóbb vagy alacsonyabb minőségű termékek nem mindig adják vissza azt az ízvilágot és élményt, amelyet elvárunk. Ezt a rizikót nagy eséllyel elkerülhetjük, amennyiben egy jól bevált, megbízható márka, gyártó termékét választjuk” – tette hozzá a szakember.