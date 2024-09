A felvonulást az önkormányzat támogatásával szervezte meg a Senior Táncegyüttes.

Kilencedik alkalommal szervezzük a felvonulást, ahova számunkra is meglepő módon a vármegye minden pontjáról jelezték részvételi szándékukat érdeklődők. Ezért úgy gondolom, hogy nem csak a környéket mozgatjuk meg egy kicsit, de a szezont hosszabbító törekvésekhez is jól passzol a rendezvényünk.

– mondta lapunknak Osváth Péter, a Senior Táncegyüttes vezetője. Fontos szempont volt, hogy a néphagyományokat ápolják és népszerűsítsék a népi táncot. Ezért hagyományos koreográfiát mutattak be a Boglári Bokrétákkal együtt, a talpalávalót a siófoki Sólya Zenekar szolgáltatta. A táncosokat a helyiek minden állomáson megvendégelték, ők pedig cserébe megtáncoltatták az összesereglett szép számú érdeklődőt.

Igazi ünnep volt ez a nap, hiszen a rendezvényen is résztvevő testületi tagok a közelgő önkormányzati ciklus zárását is ünnepelték.

Ez volt az elmúlt évtizedek legnehezebb önkormányzati ciklusa, hiszen ahogy letette az esküt a testület, néhány hónappal később a covid miatt egy nagy trauma érte a várost, az országot és az egész világot.

– értékelte a hamarosan záruló önkormányzati ciklust Mészáros Miklós polgármester.

Amint kilábaltunk a járványból jött az ukrán háború miatti energiaválság, ami miatt az uszodát is be kellett zárni. Nehezen, de átvészeltük ezt az időszakot, és még így is 4 milliárd forint értékben tudtunk fejleszteni

– tette hozzá.