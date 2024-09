A somogyi települések 15 százaléka, összesen 36 nyert támogatást ezúttal a Magyar Falu Program keretében. A nyertes települések különböző nagyságú összegekhez jutottak hozzá: a legkevesebbet – 1 millió 700 ezer forintot – Kiskorpád, a legtöbbet – 20 millió 93 ezret – Ordacsehi kapta a vármegyében.

A Magyar Falu Program legnagyobb somogyi nyertesei.

Horváth Gyula, Ordacsehi polgármestere megkeresésünkre elmondta, a település fő útjának két szakaszát már felújították, most egy harmadik, 150 méteres szakasz korszerűsítésére nyertek támogatást. – Ez egy nagy forgalmú út, amelyen kamionok, teherautók is járnak, ezért a minősége rengeteget romlott az elmúlt években – emelte ki a település vezetője. – Emiatt muszáj korszerűsítenünk az utat, azonban marad egy negyedik szakasz is, amit most nem tudunk felújítani, arra majd a későbbiekben szeretnénk pályázni – tette hozzá Horváth Gyula.

A hedrehelyi önkormányzatot is jelentős összeggel támogatta a kormány. A település 19 millió forinttal gazdagodott ezúttal. Bőhm Kinga polgármester érdeklődésünkre elmondta, a Petőfi utca egyik része földút, amelyre esős időben a mentő és szemétszállító autó nem tud bemenni, ezért fontos lenne felújítani. A támogatásból ezt az útszakaszt szeretnék leaszfaltozni.

– Mivel ez egy zsákutca, ezért az utca végére fordulót is ki kell alakítanunk – emelte ki Bőhm Kinga. – Az időjáráson is múlik, hogy mikor tudunk nekiállni a 266 méteres út fejlesztésének, azonban szeretnénk, ha még az idén elkészülhetne – tette hozzá a hedrehelyi településvezető.

A Magyar Falu Program keretében buszfordulót is korszerűsítenek

Gálosfán a buszfordulót szeretnék korszerűsíteni a most elnyert 11 és fél milliós pályázati pénzből. Gáspár József, a falu polgármestere elmondta, több buszsofőr is él a településen, akik a fordulóban parkolnak a járművekkel. A nehéz buszok miatt az aszfalt állapota megromlott, ezért fontos lenne mielőbb felújítani. A körülbelül 300 négyzetméternyi felület alapját megerősítik majd és vastagabb aszfaltréteggel burkolják le – tette hozzá a gálosfai polgármester.