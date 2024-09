–Motorcsónakkal hoztunk élelmiszert, pénteken már öt fordulón vagyunk túl – mondta a Sonline.hu-nak pénteken Bodó László, a Kötél parancsnoka. – Nem kis tételről van szó: több száz kilónyi árut vittünk a lakosságnak, kenyéren, húson és krumplin kívül lisztet és gyümölcsöt is.

Pénteken egy olyan idős férfit szállítottak el motorcsónakkal, akinek orvosi kezelésre volt szüksége, délután egy nőt vittek el. A Kötélnek munkát adott a pontonhídnál felgyülemlett uszadék eltávolítása is: sikeresen megoldották a feladatot, így az építmény továbbra is biztonságban van. Azt mondják, a fokozott figyelem indokolt: az áradó Dunában sok az uszadék, az életmentők 8-10 méteres fákat is láttak. Ez a vízi közlekedést is veszélyezteti, a nagyobb uszadékra hajóval bármikor ráfordulhatnak.

Bodó László kiemelte: csapatuk folyamatosan készen áll a bevetésre, valamennyi tagjuk pontosan, lelkiismeretesen végzi a feladatát. Kulcsfontosságú többek közt az egészségügyi ellátás állandó biztosítása, a közelben rendelkezésre áll az OMSZ helikoptere. - A településen van egy háziorvos, mentőautó, és az általunk kijelölt leszállópályán landolt a honvédségi helikopter - hangsúlyozta. - Nyilván az árvizet nem lehet megszokni, de a legfontosabb, hogy a lakosság biztonságban van.

A parancsok szerint csapatukat 11 esztendővel a korábbi, 2013-as árvíz után sem felejtették el a helyiek, akik nagy szeretettel várták a kaposvári csapatot. Akadt, aki házi tejet vitt nekik, más palacsintával vagy süteménnyel lepte meg az életmentőket. A Kötél továbbra is éjjel-nappal a helyszínen segíti az árvíz elleni védekezést, előreláthatóan a jövő hét közepéig, egészen addig, amíg újra használható lesz a közút.