Száz, az agráriumban érdekelt kiállító mutatkozik be idén Kaposváron a KÁN Egyetemi Napokon, mely pénteken kezdődött el a Pannon Lovasakadémián. A háromnapos eseményen több tucatnyi programmal, szakmai konferenciával és versenyekkel várják az érdeklődőket. Újdonságként tenyészüsző bírálati versenyt is szerveznek fiataloknak és felkészítő tanáraiknak, hangozott el az esemény megnyitóján. Már a KÁN első napja is bőven hozott izgalmakat. Egy 650 kilogrammos Angus-fajta tenyészbika ugyanis átugrotta a karám oldalát, és elszökött a helyszínről.

– A Ferdinánd névre keresztelt fiatal bika idén szerepelt volna élete első kiállításán – mondta el érdeklődésünkre az állat tulajdonosa Mihalecz András. – Amikor megérkeztünk a kiállításra, akkor betereltük Ferdinándot egy karámba, viszont annak olyan alacsony volt az oldala, hogy a bika átugrotta. A Kaposvári Villamossági Gyár mögötti erdőbe szökött el. Éjjellátóval, drónnal is kerestük a 650 kilogrammos állatot. Onnét viszont elment már, legutóbb a Dombóvári úton látták többen is. Ferdinánd egy nyugodt bika, nem vad a természete, de nem szabad zaklatni. Ha engem meglát majd, akkor könnyebben be tudjuk fogni – tette hozzá a tenyészbika tulajdonosa.