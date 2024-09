Az eseménydús második nap után, ahol életet is mentettek a versenyzők újabb rekord dőlt meg. A Dá-Fincsi By Illusive Product Team Badacsonyörsön kifogott egy 28,700 kilogrammos tőpontyot, amivel átvették az aktuális vezetést a tabellán, és megdöntötték a korábbi versenyrekordot. Több nagyobb méretű – 12 kilogrammnál nehezebb – halat is megakasztottak már a csapatok az elmúlt napokban. A verseny harmadik estéjére elérték az ötvenet, ami 150 induló esetében nem túl sok. Eddig négy olyan csapat van, aki már három értékelhető halat is fogott a Balatonból.