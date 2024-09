Augusztus 25-én zenés estet tartottak az országos műemlék védettségű épületben, ahol Mészáros János Elek is fellépett. A művész presbiterként missziójának tartja, hogy segítsen a gyűjtésben a templom felújítására.

– Nagyon jól sikerült a rendezvény, sikerült csaknem megtölteni a templomot. Még olyanok is adakoztak, akik nem jöttek el a jótékonysági estre, így összesen közel 1,4 millió forintot gyűjtöttünk össze – mondta a rendezvény ötletgazdája Orbán Ágnes, presbiter. A szívem mélyén bizakodtam, hogy sokan leszünk, de nem gondoltam, hogy ennyien meghallják a hívó szót. – Lehet bizakodni, hogy van még jó az emberekben, mert megmozdulnak és összefognak egy jó ügy érdekében.

Támogatói jegyet válthattak a résztvevők a kisbajomi templommentő zenés estre, amely olcsóbb volt egy mozijegynél is, hiszen mindössze 2 ezer forintot kellett érte fizetni. De voltak olyanok is, akik adományt utaltak a rendezvényt követően.

Orbán Ágnes lánya, Eszter lelkésznek tanul, jelenleg Tabon helyettesített, ahol a helyi gyülekezetbe járó asszonyok maguk kezdtek gyűjtésbe. – Megható volt, hogy az istentiszteletre egy borítékba gyűjtött pénzzel várták – mesélte meghatódva Ágnes.

Orbán Ágnest levélben kereste meg a bábonymegyeri gyülekezet egyik tagja, aki a Somogyi Hírlap cikkét olvasva hallott az adománygyűjtésről. – Megadta a telefonszámát és kérte, hogy hívjam fel. Nagyon aranyosak voltak, mert az egész gyülekezet eljött a rendezvényre és még egy csokor virággal is megleptek.

Az adományokból még ősszel elkezdik felújítani a templomot, első körben a tetőjavítást végzik el, hogy ne ázzon be az épület. – Leszilikonozzák a tetőt, de lesz ajtófestés és az üvegezésre is futja a nagylelkű adományokból, sorolta az elvégzendő munkákat Ágnes. Aki azt is elárulta: az adománygyűjtésre nyitott alszámla tovább él, hiszen tavasszal folytatják a templommentő akciót.