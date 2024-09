Az új bútorokon és az ágymatracokon kívül szekrényeket, valamint további négy hűtőt is vásároltak a Széchenyi Zsigmond Mezőgazdasági Technikum és Szakképzőiskola kollégiumának. Ezenkívül két terembe új padokat és székeket is rendeltek.

– A fejlesztés összesen 20 millió forintba került – mondta Tóth Krisztina igazgató. – A kollégiumban csaknem száz tanulónk lakik, a somogyiakon kívül Tolna, Zala és Pest vármegyéből is érkeztek diákok.

Megtudtuk azt is, hogy elkezdődött a bemutatóüzemi program, melynek során erdészeti továbbképzéseket szerveznek. Ehhez kapcsolódva erdészeti gépeket vehet rövidesen a somogyzsitfai középiskola.