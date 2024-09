– Mivel nagy a meleg még most is csak este kezdenek mozogni a bikák és reggel, még sötétben fejezik be, mondta kérdésünkre Kovács Gábor, a gyékényesi Hármashatár Vadásztársaság elnöke.

Fotó: Gschwindt Márk

– Tavaly is meleg volt a szeptember, de annyira nem, mint idén. Éjszaka ugyan kint voltak a szarvasok, de elvonultak az erdőbe. Ezzel csak az a baj, hogy ha csöndben vannak, a vadász sem tudja, merre járnak, tette hozzá. Kovács Gábor úgy fogalmazott: vadásztatás szempontjából nehéz bőgésnek ígérkezik az idei.

– Az látszik, hogy a fizetőképes kereslet egy picit visszaesett – mondta. – Inkább a hat-hét kiló körüli bikákat keresik és a nagy, tíz kiló felettieket. Az e közötti méretű trófeákra most nem igazán van igény, mondta a Hármashatár Vadásztársaság elnöke. Úgy véli ennek oka az is, hogy sok erdőgazdaság engedett az áraiból, de az is tény, hogy nincs olyan érdeklődés, mint néhány éve. Ezért gazdasági szempontból nehéz időszaknak néznek elébe a kisebb társaságok. – Egy vadásztársaság bevételeinek két pillére van, az egyik a hajtások, a másik pedig a szarvasbőgés. Ha a kettő közül az egyik sérül, már nem biztos hogy lehet a kiesést kompenzálni a másik oldalról, vélekedett Kovács Gábor.

Fotó: Gschwindt Márk



A Gyótai Vadásztársaság területén is megkezdődött a gímbika vadászati szezonja

Két nap alatt négy bikát hoztak terítékre vendégeik. – Nagyon jó bőgés volt a napokban, pedig aggódtunk egy kicsit az elején – mondta Tibáld Béla, a vadásztársaság elnöke.

– Mindegyik terítékre hozott bika 9 és 10 kiló körüli trófeasúlyú. Természetesen Gyótán is fontos időszak a szarvasbőgés, de a társaságnak nincs aggódnivalója a bevételek alakulása miatt. – Nálunk már általában októberben lekötik a vendégek a jövő évi bikákat, így tulajdonképpen biztos bevételi forrást jelent a szarvasbőgés, mondta el Tibáld Béla.



Bőgnek a bikák Látrány környékén is, ahol már kettőt hoztak terítékre.

– Az egyiket öt, a másikat hatkilósra becsüljük, mondta Udvaros Zoltán a látrányi Földtulajdonosok és Természetbarátok Egyesületének elnöke. Hozzátette: a tizenkét bikát adnak el a vendégeknek, amely fontos bevétel a társaság számára. – A villanypásztorok építése, az őrzés mind komoly kiadás a vadászatra jogosultak számára, jegyezte meg az elnök.

A vadkár jelentős részét a vadásztatásból befolyó bevételből fizeti a Csehi-Imrédi Vadásztársaság is. – Emellett a vadásztársaság működési költségeit is ebből fedezzük, ezért fontos, hogy jól sikerüljön a szezon, mondta Tavaszi József elnök. Magyar, szlovák, osztrák és német vendégvadászok is érkeznek az ordacsehi társaság területére. A szarvasbőgés a vadászatban olyan, mint a növénytermesztésben az aratás, ilyenkor térül meg az egész éves munka és befektetett pénz, tette hozzá az elnök.