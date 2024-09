A Pew Research Center felmérése szerint a tinédzserek közel 35%-a számolt be arról, hogy előfordult már, hogy romantikus partnert talált online. Bár az internet számos lehetőséget kínál a társas érintkezésre, oktatásra és szórakozásra, egyúttal veszélyeket is rejt magában, különösen a randizás és párkapcsolatok tekintetében, kellő óvatosság nélkül ugyanis könnyen zaklatássá, zsarolássá, vagy akár érzelmi és pszichológiai bántalmazássá is fajulhat az online ismerkedés.

Az online randizás már nem csak a felnőttek kiváltsága, a fiatalok is egyre gyakrabban használják a közösségi médiaplatformokat, üzenetküldő alkalmazásokat, valamint az online társkereső alkalmazásokat is. A növekvő trend mellett fontos látni, hogy az internet anonimitása megkönnyíti a csalók, ragadozók és más rosszindulatú egyének számára, hogy kihasználják, manipulálják, átverjék a naiv és hiszékeny másik felet, köztük a fiatalokat is. Az egészségtelen kapcsolatokban élő tinik manipulációnak, gaslighting-nak vagy érzelmi zsarolásnak lehetnek kitéve digitális kommunikáción keresztül. A partner elszigetelheti őket a barátoktól, figyelemmel kísérheti tevékenységeiket, vagy a közösségi médiát használhatja arra, hogy kontrollálja őket. Idővel ez az érzelmi bántalmazás önértékelési és más pszichológiai problémákhoz vezethet. A rejtett kockázatok és veszélyek azonban nem minden esetben válnak azonnal nyilvánvalóvá, ezért az elővigyázatosság és a tájékozottság kulcsfontosságú mind a tinik, mind gondviselőik számára.

Annak érdekében, hogy a fiatalok biztonságosan navigáljanak az online ismerkedés világában, fontos, hogy megkapják azokat az eszközöket és ismereteket, amelyekkel felismerhetik a potenciális veszélyeket és megvédhetik magukat. Az AVON és a Magyar Ökumenikus segélyszervezet a következő fontos tanácsokat gyűjtötték össze, amelyek segíthetik a tiniket a kockázatmentes internethasználat elsajátításában:

Gondolkodjanak, mielőtt megosztanak!

A tiniknek meg kell érteniük, hogy ha valamit egyszer feltöltenek az internetre vagy elküldenek egy digitális platformon, elveszítik felette az irányítást. Figyelmeztessük őket arra, hogy óvatosan osszanak meg személyes vagy intim tartalmakat!