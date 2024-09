A kitartó kánikula pár hétre kitolta az idegenforgalmi szezont a Balatonnál, de törvényszerű, hogy egyszer csak, ha sokat is várunk rá, de végül ideér az ősz. Előbb-utóbb lehúzzák a rolót a magyar tengernél, és marad a számvetés, meg a felkészülés a jövő évre. Annyi ezer forintosom lenne, ahányszor hallottam már, hogy meg kell hosszabbítani a szezont a Balatonnál, hogy a hűvösebb őszi időben, sőt télen is rendezvények várják a látogatókat. De a végén valahogy mindig csak a tél jön el.

Nem egyszerű hatékony reklámokkal, és figyelemfelhívó ötletekkel előrukkolni, mert a mai internetes világban számtalan lehetőség és információ bombázza az embereket. Ahhoz, hogy sokakhoz eljusson az üzenet, váratlan és meglepő húzások kellenek. Olvasom, hogy már 20 millió megtekintést ért el egy formabontó városnépszerűsítő hirdetés. A videó lényege az, hogy egy életunt, savanyú figura járja be Oslo nevezetességeit, és mindenre van pár negatív, kritikus megjegyzése. Lefitymálja és megmorogja a múzeumokat és a köztereket, de közben bebarangolja a települést. Állítólag a szemlélete még trendi is, mert tükrözi a tömegturizmusból kiábrándult modern ember nézőpontját.

A jus murmurandi, vagyis a morgolódás joga az ókori Róma óta része a nép mindennapjainak. Mi magyarok morgásban kétségtelenül világelsők lehetnék, de az is igaz, hogy azt morogjuk meg előszeretettel, amit szeretünk. Ennek megfelelően a Balaton vagy a Dráva is nyugodtan terítékre kerülhetne, mert az apró bosszúságokkal együtt miénk itt az élet, somogyiaké, akár télen, akár nyáron.