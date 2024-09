Elkészült a textilraktár és a mosókonyha a Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesületnél. Több lépcsőben zajlott a munka, a textilraktárban egyrétegű, mosható plédeket is tárolnak. Az egyesület tagjai többek közt kutyakölykök vagy beteg ebek alá teszik a textilt, melyek tisztításáról folyamatosan gondoskodnak.

Boncz Edit, az egyesület elnöke hangsúlyozta: örülnek, hogy befejezték a textilraktár kialakítását, de ezzel nem ért véget a fejlesztés. A tervek szerint az ősszel felújítás kezdődik a telepen, pályázati forrásból. A kenneleknél az OSB-válaszfalon kívül tetőt cserélnek, a meglévő mobil kennelek beton­alapot kapnak.

Hamarosan a szennyvízrendszert is szeretnék rendbe tenni, és az elképzeléseik között konténerház telepítése is szerepel, ahol egy állatorvosi szobát alakíthatnának ki. A kaposvári egyesületnél pillanatnyilag 180 kutyáról gondoskodnak, melyek többnyire keverékek, van köztük husky és német juhász is. A héten nyolc ebet vittek a telephelyre. Boncz Edit azt mondta: folyamatosan várják a felelős örökbefogadókat.