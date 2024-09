Az elnyert támogatást olyan programok szervezésére fordíthatták, amelyek a tehetséggondozást segítik, formálják a kicsik szemléletét és hozzájárulnak a közösségépítéshez.

– A Kukucska, Kőketánc, Szédibabák és Mákvirágok tehetséggondozó műhelyeink a támogatást eszközfejlesztésére használták fel – közölte Horváthné Weil Katalin, a Tallián Gyula utcai Tagóvoda intézményvezetője lapunkkal. A Kukucska környezeti műhelyünk a csillagok szárnyán repült a felejthetetlen élményeket kínáló Zselici Csillagparkba, de világunk titkait a Fővárosi Állatkertben és a Csodák Palotájában is fürkészhették, tette hozzá.

Az intézmény Kőketánc, Mákvirágok és Szédibabák műhelyekben a gyerekek népi-dalos játékokat tanulhattak meg és ismerkedhettek a néphagyományokkal. A népi élet hiedelmeit, a közös munkák hangulatát keltették életre a kicsik, de a Zselic népi építészetének különlegességeiről is hallottak érdekességeket és közben megtanulták a folklorisztika, népművészet és hagyományok tiszteletét.

– Apró hétköznapi csodák voltak ezek, de olyan közösségteremtő erővel, amelynek a szülők is aktív részeseivé váltak és évek múltán is emlékezni fognak rá, összegezte a program értékeit Horváthné Weil Katalin intézményvezető.