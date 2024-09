– Kaposvár harmadszor látja vendégül a szakma képviselőit, a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Múzeumnak van is mire büszkének lennie – mondta Ábrahám Levente igazgató köszöntőjében. – Korszerű és szép új épületben fogadhatjuk a látogatókat és a találkozó résztvevőit a Rippl-Rónai téren, amire azt hiszem, mindenki irigykedik kicsit.

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Múzeumban találkoztak a muzeológusok

Fotó: Lang Róbert

A természettudományos muzeológusok munkája napjainkban egyre inkább felértékelődik, hiszen a klímaváltozás megváltoztatja természeti környezetünket is, hívta fel a figyelmet köszöntőjében Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere.

– Magam is tapasztaltam, hogy a gyerekek egy része nem ismeri a zselici élővilággal, ez mindannyiunk és az önök felelőssége is, hogy a fiatal generáció megismerje otthona természeti környezetét – fogalmazott Pintér Rómeó.

A Rippl-Rónai Múzeum szervezésében megrendezett 2024-es találkozó célja az is volt, hogy visszaállítsák a rendezvény népszerűségét, amelyet a vírusveszély kissé megtépázott. S természetesen aktuális témákat is boncolgattak a muzeológusok, így központi téma volt a digitalizáció szerepe a gyűjtemények életében.

Kaposváron találkoztak a természettudományos muzeológusok Fotó: Lang Róbert

A múzeum hozzáférhetővé teszi a kincseket

– A múzeumokban rengeteg tárgy van, nálunk is 2,8 millió tárgy van, amelyek töredéke látható a kiállításokon. Ezek ugyanis elsősorban háttérfeladatokat, kutatásokat, publikációkat szolgálják, azonban fontos, hogy hozzáférhetővé tegyük a nálunk lévő kincseket – mondta el Ábrahám Levente.

A háromnapos találkozó szakmai előadásokkal kezdődött a Xantus teremben, majd délután tárlatvezetéssel folytatódott. A muzeológusok csütörtökön a Zselici Tájvédelmi Körzetbe tesznek kirándulást, majd a bőszénfai szarvasfarmot is felkeresik, de a Szennai Skanzenbe és a Zselici Csillagparkba is ellátogatnak. Természetesen a Fekete István Látogatóközpontot is megmutatják a szakemberek kollégáiknak.