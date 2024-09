Horváth János, az új klub elnöke elmondta: a továbbiakban nem bejegyzett egyesületként, hanem klubként működnek. – Szeretnék, ha a korábbi katonaváros rangja és annak hagyományai fennmaradnának – tette hozzá. – A találkozó előtt a temetőben megkoszorúzták a korábban Nagyatádon szolgált harckocsizók emlékoszlopát.

Fotó: Györke József

A megbeszélésükön megjelent Ludas László megválasztott polgármester is, aki elmondta, tudja, milyen nehézségekkel jár egy új klub létrehozása, hisz ő is volt már klubelnök. – Kitartok azon álláspontom mellett, hogy sokkal jobb közösségben élni, mint a szoba homályában magányosan tévézni – hangsúlyozta.

– Tudom, mennyi emlék van a visszaemlékezők fejében és szívében, ezért bízom benne, hogy a korábbi katonatalálkozókat is újraélesztik majd. A munkához, amikor csak lehet, támogatást is biztosítok, s mivel sokba kerül a fegyverzet pótlása, karbantartása, fenntartása, ebben is segítek majd – tette hozzá.