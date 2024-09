A polgármesteri hivatal becslése szerint csaknem 270 köbméternyi szemét halmozódott fel a falu körül. Elektronikai és műanyag hulladék, gumiabroncs, építésből származó törmelék és veszélyes anyag is lapul a bokrok alatt.

– Elszomorító a látkép, a szemét károsítja a környezetet, a látvány rontja a település képét – mondta Szabó Bence László, Bolhás polgármestere. – Már régóta dolgozunk azon, hogy eltüntessük ezt a rengeteg hulladékot, de saját forrásból erre nem lenne lehetőségünk. Ezért adtunk be pályázatot a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.-hez a Tisztítsuk meg az országot program keretében, és nyertünk 17 millió forintot. Így lehetőségünk van arra, hogy a Szenta felé vezető utat, a vasútállomás környékét és a falu déli részét teljesen megtisztítsuk a szeméttől – tette hozzá.

A bolhási közmunkások a hét elején már elkezdték a munkát. Nem csak gyűjtik, válogatják is. Szabó Bence László arról is beszélt, a szeméttel borított terület egy részén tereprendezést végeznek és 6 új kamerát szerelnek fel a faluhatárában. – Amint ez megvalósult, onnantól 14 kamera figyel a közbiztonságra – mondta a polgármester. – A kamerákhoz szükséges oszlopengedélyeket már megkértük az E.ON-tól, amint zöld utat kapunk, egy pécsi kivitelező cég felszereli az eszközöket. Ez nem egy gyors folyamat, ezért a 6 új kamera várhatóan csak jövő év februárjától működik – tette hozzá.