Szélmalomharcnak tűnik Somogyban is, hogy megvédjük magunkat az egyre inkább elterjedő, és minden eddiginél kifinomultabb online csalások ellen.

Mostanra szinte napi rendszerességgel röppen fel a hír, hogy milyen trükkös módon csapnak be embereket az interneten, és fosztják meg őket adataiktól és javaiktól. Próbálunk persze felzárkózni, és a legkülönfélébb programokkal védeni magunkat, egészen addig, míg rá nem jövünk, mindennek alapja az emberi hiszékenység.

Hiszünk a digitális rendszerekben és embertársainkban

Pár évtizede még a minket szolgáló technikát támadták a csalók. Kihasználták fejletlenségüket, vírust vagy kémprogramot küldtek a biztonsági résekbe, hogy azzal szerezzék meg hosszabb-rövidebb idő alatt megszerezett javainkat. Aztán hamar rájöttek, az informatika világában mindig is az ember lesz a leggyengébb láncszem.

Mert mi emberek, érző lények vagyunk. Van hitünk a digitális rendszerekben, és embertársainkban is. Na ez olyan hiba, amit galád emberek egyre trükkösebb módszerekkel használnak ki. Rájöttek arra is, hogy az idősebb emberek még a szokásosnál is nyitottabb szívvel állnak a digitális világból rájuk özönlő hírek elé. Ráadásul az élményalapú megközelítés majdnem minden korosztályban elnyomja az óvatos, tudásalapú információfeldolgozást. Hiába készült már akciófilm is a megtévesztés módjairól, nem mindenkinek van otthon egy Jason Stathamje, hogy megbosszuljon minden online térben szerzett sérelmet.

Így aztán nem marad más, mint hogy egymáson segítünk. Információval, odafigyeléssel, és fokozott óvatossággal. Addig pedig marad az aranyszabály: ne bízzunk meg senkiben.