Világszinten is nagyobb arányt képviselnek a motoros hajók a vitorlásokhoz képest, itthon is ez képződik le azzal a plusszal, hogy mivel a Balatonon nem használhatók a robbanómotoros hajók, itt nagy a térnyerése az elektromos meghajtású modelleknek. Természetesen nem csak ez az oka az elektromos meghajtás terjedésének, a környezetvédelmi szempontok is egyre inkább előtérbe kerülnek, ez is hozzájárul a népszerűséghez. A kiállításon a bemutatott hajók körülbelül kétharmada motoros hajó. Ezek között is vannak nagynak mondható, több kabinos, akár egy kisebb nyaraló alternatívájaként szolgáló hajók, de többségben lesznek a kisebb méretű, napközbeni hajózásra szánt, ideális vízi kikapcsolódást nyújtó modellek. A piacon jeleskednek a magyar gyártók is, többen nem csak hazai, de külföldi piacra is adnak el.

Valóban dübörög a Balatonon a túl nagy hajók iránti kereslet?

Látványosan bővült a szabadidős céllal hajózó, vitorlásokat és elektromos hajókat fenntartók köre az elmúlt időszakban. A kiállításon látható 90 hajó nagy része erre a keresletre igyekszik választ adni, de a vitorlás versenyzés, a sportvitorlázás is egyre növekvő népszerűségnek örvend. Erre a folyamatra nézhetünk abból a szemszögből is, hogy a felnőtt korban hajózni kezdők gyermekei is hajósok lesznek, vízisportokat próbálnak ki, a sportvitorlázást akár már gyerekkortól elkezdik, ez pedig végső soron egyre bővíti a hajós közösséget.

Van érdeklődés a sporthajózás iránt is

Akik sportolási céllal vitorláznak, a kisebb jollékat, közepes méretű sportvitorlásokat keresik, és viszonylag széles az a réteg is, akik versenyezni és túravitorlázni is szeretnének egyszerre. Erre a célra alkalmasak leginkább a közepes méretű 25-35 láb körüli hajók, melyekből szintén több hazai és nemzetközi márka közül is válogathatunk. Több kifejezetten sportvitorlás hajót is találunk majd a kiállításon, csakúgy magyar gyártást, mint a világ jelenleg egyik legnépszerűbb típusát. Jelenlétük nem véletlen: keresik ezt is az érdeklődők. Élvezetes velük a csapatversenyzés, a nagyobb hajókhoz képest olcsóbb megvenni és fenntartani őket, nem mellesleg viszonylag kis létszámú legénységgel is működik a csapat.