Melegség 1 órája

Hiába lett olcsóbb a tűzifa Somogyban, kevés az érdeklődő és a vásárló

Mostanra már jól érzékelhetővé vált a tűzifa árának csökkenése: majdnem 8 százalékkal kerül kevesebbe egy mázsa egységes, fűrészelt tűzifa, mint egy évvel korábban. Az erdőgazdaságok akciót is hirdettek. A piacon több ok miatt mégsem érzékelhető az áresés, miközben a kereslet is meglehetősen lanyha.

Kovács Gábor László Kovács Gábor László

Fotó: LANG ROBERT

A beszerzési áraknál pár ezer forintos csökkenés érzékelhető, de a feldolgozott tűzifa árai nem mozdulnak: marad a tavalyi ár vagy kis csökkenés lehetséges, de ez a fuvarozás és az energiaárak alakulásának függvénye – felelte érdeklődésünkre egy fakereskedő, aki 1982 óta dolgozik a szakmában Marcaliban és környékén. – Kevés az érdeklődő, mert véleményem szerint a hatósági áras tűzifából még az energiaválság idején sokan beraktároztak – mondta Paár Károly. – Csökkentek a készletek az erdőgazdaságoknál, mert nemigen tudnak értékesíteni. Mi kiskereskedők az erdőgazdaságokra támaszkodunk, de ha mi sem tudunk értékesíteni, akkor felesleges annyit árut berendelni. Ez is árcsökkentő hatású, de ez csak az érem egyik oldala, mert közben a fuvarok ára emelkedik. Tavaly és tavalyelőtt nyomták fel a piaci folyamatok a tűzifa árát, és most visszaesett, miközben a költségek növekedtek: a bérköltség, az áram, a benzin, a szállítás, ha az egész folyamatot kompletten nézzük, állították a fakereskedők. Amíg a fa az erdőről hazakerül, néhányszor meg kell tapogatni. – sorolta Meiszterics László fakereskedő. – A fát el kell fűrészelni: az benzin és munkaerő, el kell hasogatni: az villanyáram, fel kell dobálni az autóra: az munkabér és el kell vinni: az benzin. Így megmondom őszintén, én ugyanannyiért adom a fát, mint tavaly, 0,7 köbméterért kérek 35 ezer forintot. Nincs nagy kereslet, mert már tavaly és tavalyelőtt sem volt hideg tél, tette hozzá. A covid és az energiaválság alatt kezdett indokolatlanul magasra emelkedni a tűzifa ára, és most indult csökkenésnek. Az országos statisztika a kaposvári fakereskedő emlékeit igazolja, mert a brikett idén augusztusban 63,4 százalékkal volt drágább, mint 2022 augusztusában, a tűzifa mázsája pedig majdnem 52 százalékkal kerül többe manapság. Fafaj Eredeti bruttó ár (Ft/m3) Akciós bruttó ár (Ft/m3) Akác 33020 30480 Bükk, gyertyán 34200 31750 Cser, tölgy, egyéb kemény, lombos 33020 30480 Éger, nyír, fenyő 22860 22860 Hárs, nyír, egyéb lágy, lombos 20320 20320 Az őstermelők is megjelentek a piacon A tűzifa árának csökkenéséhez hozzájárult, hogy megváltoztatták az erdőtörvényt. Eszerint az őstermelők, sőt önkormányzatok is vághatnak akácost, és nem kell újratelepíteniük. Az őstermelők így megjelennek a piacon, és áfa nélkül ugyanannyiért adják a fát, mint az erdőgazdaságok áfásan. Tehát nem adják olcsóbban vagy alig, de mivel sokan vannak, a szerepük lefelé nyomja az árakat, akkor is, ha „néha feketén-szürkén állnak bele a piacba”, állították a somogyi fakereskedők. Még nincs az ideje a vásárlásnak, mert akkor jelennek meg a vevők, ha beáll az első hideg vagy megjön a nyugdíj, tapasztalták. A vevők közül a legtöbben egy-két köbmétert vinnének, de az erdőgazdaságok akcióit minimum 6 köbméterre hirdetik, és 6-8 ezer forintért hozzák házhoz köbméterét, tehát a nyugdíjasokat kevésbé mozgatja meg a lehetőség.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a sonline.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!