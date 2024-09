Még augusztusban fogtak el egy francia férfit, aki a magyar rendőrség nevében küldözgetett hamis bírságról szóló sms-eket, legalább 60-70 ezret 2 hét alatt. A somogyi kiber nyomozók most azt vizsgálják, hogy csak magyar sértettei vannak-e az ügynek. A rendőrök egyre több eséllyel szerzik vissza a kicsalt pénzeket, ebben a jogalkotó is partnernek bizonyult. 2024 augusztus elsejével módosult a pénzmosás elleni törvény, ennek értelmében ha a pénzintézeteknek tudomásukra jut a visszaélés, azonnal zárolniuk kell az érintett számlát. Ha közben átutalták a másik pénzintézethez, ott is ugyanezt kell tenni. Ez nagy segítség, tartják a nyomozók.

Csomagküldés, hagyaték és romantikus ajánlat az online csalások között

Közeledik a karácsony, az emberek csak megbízható webáruházakban vásároljanak, tanácsolta Jávorszkiné Molnár Magdolna. Vásárláskor előre ne utaljunk pénzt, különösen nagy összeget. Ha a csomagküldő szolgálat nevében érkeznek sms-ek, gondoljuk végig, hogy rendeltünk-e egyáltalán csomagot. Romantikus csalásokkal is gyakran próbálkoznak a szélhámosok, mert sok embernek úgy van beállítva, hogy a profilja, hogy bárki ráírhat. A mesterséges intelligencia segítségével egyre kifinomultabb szövegeket írnak a csalók, de ha kétz hét utáni házassági ajánlattal állnak elő, az legyen gyanús, különösen ha orvos vagy amerikai katona a vőlegény, és pénzt kér repülőjegyre. A somogyi bűnmegelőzők gyakran járnak idős korúakhoz, de még a veszélyeztetett korosztályban is sokat hallottak a csalásokról. Az óvatosak nem nyitják meg a linkeket, és annak sem dőlnek be, ha e-mailben hatalmas örökséget ígérnek nekik az illeték befizetése után. Az ilyen ajánlatokat az idősek gondolják át, és mondják el ismerőseiknek, hogy elkerüljék a végzetes hibákat.