A megnyitón részt vett Biró Norbert, a Somogy vármegyei közgyűlés elnöke is, aki elismerően szólt az országosan is egyedülálló eseményről, amelyhez a közgyűlés 400 ezer forinttal járult hozzá. Stikel János elnök az októberig regnáló Német Kornélné szemesi polgármesternek is megköszönte a sokoldalú támogatást, amely nélkül az üdülésekre sem kerülhetett volna sor, valamint a többéves együttműködésért a Szövetség dísztagja kitüntetést adományozta Fekete Zoltánnak, a Rádpuszta Gasztro Élménybirtok tulajdonosának. Megemlékeztek a tábor nemrég elhunyt alapítójáról, Gyenesei Istvánról, és nagy érdeklődéssel hallgatták Zolcer János könyvbemutatóját, aki az egykori szocialista tábor vezetőivel, valamint a pápával történt találkozásáról is megosztott részleteket. Este a berzencei színjátszók műsorával kezdődtek a hét programjai, amelyek közül a balatoni hajózás, a rendőrség bűnmegelőzési tájékoztatója, a Ki mit tud? és különösen a Decsi fivérek műsora emelkedett ki, de érdeklődésre tartott számot a karádiak hímzéstechnikai bemutatója is. A részvevők megkoszorúzták Latinovits Zoltán és Bujtor István sírját, Bózsa Sándorné és Patak Józsefné pedig szép versmondással adta meg a tiszteletet az egykori kiváló művészeknek.

A rossz idő sem szegte a táborozók kedvét

A csütörtökön beköszöntött rossz idő ugyan rányomta bélyegét a táborra, többen meg is fáztak, a remek hangulatot azonban mindez nem befolyásolta. A jó társaságot, a színvonalas programokat és a megfizethetőséget emelte ki a második éve táborozó, kaposmérői Ambrus Zoltánné és a hatodízben részvevő zákányfalui Szita Józsefné is, mint ahogy nagyon jól érezte magát a kaposvári Bózsa Sándorné, a legrégebbi táborlakók egyike is.

– Egész évben ez az egyetlen hét számomra, amikor felhőtlenül kikapcsolódhatok – mondta. – Jó találkozni a régi ismerősökkel, új kapcsolatokat teremteni, nem mellesleg pedig élvezni a nagyszerű programokat – húzta alá.

Mindez pedig a körültekintő szervezést és a táborvezetőség remek munkáját dicséri, élén a huszonhat éve irányító Kovács Margittal, a mindenes Szollár Istvánnéval a többieket nem is említve, akik a táborvezető szerint is egytől egyik nagy felelősséggel és odafigyeléssel, anyagi juttatás nélkül látták el a feladataikat.