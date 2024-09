Csütörtökig azoknak kell eljuttatni a vizsgát szervező intézményekhez a jelentkezési lapjukat, akik rendes, előrehozott, szintemelő, pótló, javító, ismétlő vagy kiegészítő érettségi vizsgát tennének.

Tavaly ősszel a centrum intézményeiben mintegy 130 középszintű és 40 emelt szintű érettségi vizsgát bonyolítottak le. Legtöbben a Nagyatádi Ady Endre Technikum és Gimnáziumban vizsgáztak.

– Ha valaki javító vizsgát tesz ebben az időszakban, akkor a korábbi eredményétől függetlenül minden vizsgarészt meg kell ismételnie, tehát az írásbelit és a szóbelit is - olvasható a tájékoztatóban. - A vizsgázók dönthetnek úgy is, hogy megváltoztatják a vizsga szintjét, tehát ha emelt szinten nem sikerült, próbálkozhatnak középszinten is.

Azok, akik lecsúsznak a határidőről, a jelentkezést fogadó intézménybe igazolási kérelmet nyújthatnak be a jelentkezési határidő utolsó napjától számított nyolc napon belül.