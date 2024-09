Taszár ugyan speciális helyzetben van, hiszen pár perc alatt elérhető Kaposvár, ami – lássuk be – elég vonzó a mai, felgyorsult világban dolgozó ember számára. Akinek gyerekei vannak, vagy családalapításon gondolkodik, annak az is fontos, hogy van-e helyben iskola, óvoda, bölcsőde vagy éppen orvosi rendelő. Ha mindenért be kell szaladni a városba, nem sok értelme van falun lakni. Ezért van az, hogy a nagyobb somogyi városok közvetlen szomszédságában lévő települések a legnépszerűbbek.

Élvezhetik a vidéki lét minden előnyét, miközben karnyújtásnyira van minden, amit a város adhat.

Otthonteremtésnél sokféle szempont lehet: van, akinek az a fontos, hogy közel legyen a munkahelye és ne kocsival kelljen eljutnia oda. Van, akinek az, hogy madárcsicsergésre ébredjen és kiengedhesse a gyermekét az utcára anélkül, hogy száguldozó autóktól kellene tartania. Biztosan teljesen más egy kis közösségben élni, de az is biztos, hogy bennünket is meghatároz, hogy hol az otthonunk. Annak ugyanis a béke szigetének kell lennie, ahhoz, hogy a mindennapi gondoktól ki tudjunk kapcsolódni. Somogyban ehhez mindent megtalálunk. Már csak pénzünk legyen lakást vagy házat venni, építkezni!