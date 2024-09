– Már összeállítottuk a programot, a felnőttképzés szeptemberben, illetve októberben kezdődik – mondta Papné Szabó Ibolya, a Déli ASzC Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola igazgatója. – Ezen a téren újdonság a hentes és húskészítmény-készítő, illetve az élelmiszeripari gépkezelő szakmai oktatás, amelyet a Kométa 99 Zrt.-vel kötött együttműködés keretében valósítunk meg. Ebben a cég dolgozói vesznek részt, s ha a felnőttoktatásban részt vevők másfél év múlva végeznek, akkor szakmai bizonyítványt kapnak.

A kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel környezetvédelmitechnikus-oktatást szerveznek, és a társaság dolgozói tanulmányuk befejezésével technikusi oklevelet vehetnek majd át. A középiskola ehhez hasonló megállapodást kötött a Marcali MTKSZ Nonprofit Kft.-vel is.

Papné Szabó Ibolya kiemelte: a szakemberhiány több területen nehézséget jelent, ugyanakkor a somogyi vállalkozásoknak szükségük van a dolgozók folyamatos utánpótlására. Ezért a piaci igényekhez alkalmazkodó képzéseket igyekeznek indítani. Az igazgató szerint a cégeknek előnyös lehet ez a képzési forma, ugyanis a gyakorlatot a vállalkozásnál töltik az oktatásban részt vevő felnőttek, míg az elméleti tananyagot online biztosítja a középiskola.

Papné Szabó Ibolya hangsúlyozta: sokaknak esélyt adhat ez a lehetőség. Az érdeklődést jelzi, hogy csak az élelmiszeriparigépkezelő-képzésre 70-en jelentkeztek. A felnőtt tanulók hús- és tésztaipari vállalkozásoknál dolgoznak, és van olyan is, aki ropi-, illetve chipsgyártó cégnél keresi a kenyerét.

– A már zajló felnőttképzéseinkre 117-en járnak, de az újakkal együtt 211-en szerezhetnek szakmát. A felnőtt diákok között a huszonéveseken kívül a 30-as, 40-es korosztályból is jelentkeztek, de 50 év felettiek is részt vesznek a képzéseken.

A tanintézménybe összesen 195 nappali tagozatos középiskolás jár: 60-an a technikusi képzést, míg 135 fiatal a szakképzést választotta. Hamarosan valóra válhat az intézmény régi álma, szeptemberben megnyitják az iskolai tanboltot, ahol a saját készítésű péksüteményeken kívül táblás csokoládét, bonbont, cukorkát és karamellát is kínálnak.