Az eseményen Raisz Anikó környezetügyekért és körforgásos gazdaságért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a környezeti nevelés és szemléletformálás összetett, izgalmas és a jövőnk szempontjából rendkívül fontos terület. – A napjainkban felnövőben lévő nemzedékek szemlélete és életmódja kulcsfontosságú lesz a környezeti problémákkal szembeni küzdelemben – hangsúlyozta az államtitkár. Raisz Anikó hozzátette, országosan jelenleg 1136 intézmény tagja a magyarországi Zöld Óvodák hálózatának. Ez azt jelenti, hogy minden negyedik kisgyermek olyan intézményben nevelkedik, amelyik büszkélkedik ezzel a címmel. Az eseményen elhangzott, a Gyakorló-óvoda több mint 230 jelentkező közül két másik óvodával közösen nyerte el a Mentor óvodakert címet.

Műsorral is készült az óvoda az eseményre.

Vörös Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) Kaposvári Campusának főigazgatója a kerti eszköz átadó ünnepségen arról beszélt, 2020 tavaszán hozták létre az élményporát a Gyakorló-óvodában azzal a céllal, hogy a kisgyermekek számára közelebb vigyék a vidéki életet. – Az ökológiai szemléletű gazdálkodással azt szeretnénk elérni, hogy felnőtt korukra tudatosabbak legyenek, valamint hogy az óvodai mindennapjaikat egy kicsit élménydúsabbá tegyük – emelte ki Vörös Péter. – Az iskolakertnek köszönhetően a pedagógusok és a pedagógiai szakos hallgatók is megismerkedhetnek a környezeti nevelés fontosságával és az itt megszerezett tapasztalatokat hasznosíthatják majd a mindennapjaikban. Fontos az is, hogy az itt szerzett jó gyakorlatokat megmutassuk más intézményeknek is, bízva abban, hogy elindulnak ezen az úton – tette hozzá a főigazgató.