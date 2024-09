A Kemping utca nyugodt mindennapjait még tavaly decemberben zavarta meg a nem mindennapi esemény, amikor 15 méter hosszú szakaszon a partfal leszakadt. A lezúduló törmelék fákat döntött ki, és letarolta a rézsű nem is olyan régen helyreállított omladékfogó palánksorát, és az alsó omladékfogó hálót. Az előzőleg kiépített védműnek köszönhetően az omladék nem okozott károkat a lakók vagyontárgyaiban, de világossá vált, hogy sürgős intézkedésekre van szükség.

A decemberi omlás után a partfal Balatonföldváron

Forrás: Balatonföldvár Város Önkormányzata

Az önkormányzat független szakértőt hívott a helyszínre, aki felmérte a károkat. A szakértői jelentés alapján a helyi önkormányzat sikeresen pályázott vis-maior támogatásra, amely fedezi a helyreállítás költségeinek 90 százalékát. Ennek köszönhetően most megkezdődhetett a partfal stabilizáció.

A helyreállítás alatt a szakemberek különleges alpin technikát alkalmaznak a partfal felső részének rézsűzéséhez. A felületet horganyzott acél hálóval és kókuszmatraccal rögzítik, ami egyrészt megerősíti a partfalat, másrészt környezetbarát megoldást is biztosít. A felső védelmi vonalon ideiglenes, egy méter magas fa palánkot, a középső védelmi vonalon egy "spanyol lovasok" néven ismert omladéktörő rönksort, az alsó vonalon az árok mellett pedig egy kétsoros, oszlopokra rögzített omladékfogó hálót készítenek.

Nemcsak a partfal stabilitását állítják helyre, hanem a rézsűt is befuttatják borostyánnal, amely majd hosszú távon segíti megőrizni a talaj stabilitását és zöld megjelenését is kölcsönöz a környéknek. A területről a veszélyes, megdőlt és kiszáradt fákat is eltávolították.