A lecsópaprika kilója 400 forintról indul, akinek nem számít a fonnyadtság a gyors felhasználás miatt, még ennél olcsóbban is be lehetett szerezni, ám, aki nem figyel oda, könnyen belekerülhet a 800-900 forintos kategóriába. És akkor még a füstölt és sütéssel előállított plusz finomságok, disznóságok lehetőségéről egy szót sem váltottunk. Ugyanis egy sima csirkemellfilét 1700 forintért is szatyorba tudhattunk, a bajor vagy magyaros grillkolbász néhány száz forinttal ennél is olcsóbb, de a legszebb tarját 2500 forint alatt nemigen lehetett haza vinni, legalábbis a pénteki nagypiaci sétánk alapján. A paradicsom sem kivétel, a kecskeméti apróbbat 400-500 forintért, a szebb, lédúsabb fajtákat 650 forintért kínálták.

Bőségs a választék a kaposvári piacon Fotó: Lang Róbert

De hogy ne csak a fej főjön, az uborkakonzerválók is könnyen dilemmába kerülhettek, hiszen az apróbb, üvegbe könnyebben, és szorosabban mozaikolható fajtákért csaknem egy ezrest is elkértek, a nagyobb uborkáért viszont több száz forinttal is kevesebbet kellett fizetni. Még, hogy nem a méret a lényeg...