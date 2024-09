A kommunikációnak jelentős része a vizualitás, hiszen ez az első benyomás, ami alapján véleményt is formál a fogyasztó, a megrendelő. Éppen ezért szükséges a megfelelő arculat megtervezése, amely nemcsak informálja a vásárlókat, hanem fel is kelti az érdeklődésüket. Erről Weich Éva, tervezőgrafikus beszélt a SKIK programján. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara a Nemzetgazdasági Minisztérium által támogatott vállalkozásfejlesztési projekt keretében valósította meg a programot, amelynek célja a térségben működő vállalkozások segítése. A fő szempont az üzleti kultúra fejlesztése. Éppen ezért a vállalati kommunikáció témája mellett protokollszakértő is adott már tanácsokat a somogyi cégvezetőknek, akik a mesterséges intelligencia használatáról is hallhattak előadást. A SKIK szeptemberben még további programokkal készül az érdeklődőknek.