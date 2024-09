A 246 somogyi település egyharmadában, 85 helyszínen változik a településvezetők személye október elsején. Az új polgármesterek kedden lépnek hivatalba, az új testületeknek két héten belül kell majd megalakulniuk.

A június 9-ei voksoláson több „meglepetés” eredmény is született. Több olyan polgármesternek sem szavaztak bizalmat, akik sok cikluson keresztül vezették a falut, vagy a várost. Schmidt Jenőt, Tab polgármesterét, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét 22 év után nem választották újra a nyáron. Lombár Gábor – Balatonfenyves polgármestere és a Balatoni Szövetség elnöke – 33 éven át irányította a települését, s ő sem kapott elegendő szavazatot az idei önkormányzati választáson. Barcsnak, Csurgónak és Igalnak is új polgármestere lesz október elsejétől. Marcaliban, Nagyatádon, Balatonlellén és Fonyódon is új településvezető áll majd munkába a régi polgármesterek helyett, akik nem is indultak már el a június 9-ei megmérettetésen.