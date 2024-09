Ajánló 1 órája

Állati jó programok várnak ezen a hétvégén is

A hétvégén folytatódik az idei KÁN, de most is lesznek szüreti felvonulások, főzőversenyek, de még kulturális program is színesíti a hét utolsó napjait Somogyban. Mindezek mellett az is találhat neki valót a kínálkaozó programok közül, aki aktívan töltené a hétvégét. Válogattunk a vármegye legizgalmasabb eseményeiből.

Állati jó program a KÁN Fotó: Lang Róbert

Szombat (szeptember 28.) Rádpuszta 11 óra Somogy vármegyei közfoglalkoztatási kiállítás és vásár Helyszín: Élménybirtok Őrtilos 10 óra Zrínyi-újvár várjátékok és kulturális bemutató Helyszín: Őrtilos-Szentmihályhegy templombdomb és művelődési ház Kaposvár 8 óra B64. Deseda jótékonysági futás Helyszín: Deseda 8 óra Toponár napja Helyszín: Közösségi ház parkolója KÁN kaposvári egyetemi napok Helyszín: Lovasakadémia

Részletes program: 09:00 Kapunyitás 09:00–12:00 KÁN Egyetemi Napok Főzőverseny MATE Udvar mellett 09:00–18:00 Agár-, solymász-, íjász bemutatók, népi ügyességi játékok Élményliget 09:00–16:00 48. MA-HAL Országos Halfőző Verseny Élményliget 09:00–16:00 Somogy Vármegyei Vadásznap Élményliget 09:00 Somogy Vármegyei Vadásznap - Kürtös köszöntő Élményliget 09:20 Somogy Vármegyei Vadásznap - Megnyitó Élményliget 09:30 Somogy Vármegyei Vadásznap - Hubertus mise Élményliget 10:00 Somogy Vármegyei Vadásznap - Kitűntetések átadása Élményliget 11:00 Somogy Vármegyei Vadásznap - Ifjú vadászok fogadalomtétele Élményliget 09:00–18:00 Állatsimogató, trófea bemutató Élményliget 09:00–18:00 Családi programok (Mesetérkép, kézműves foglalkozások, játékok, szalmabála labirintus, íjászat) Élményliget 09:00–18:00 Kádár Ferkó Fotószínháza Helyi Ízek Utcája 10:00-11:30 KÁN Egyetemi Napok Ünnepélyes Tenyészállat Díjátadó Fedeles lovarda 10:00–18:00 Holstein-fríz szarvasmarha közönségprogram (óránként) Hosszú Csarnok 10:00 Holstein-fríz szarvasmarha fejési bemutató Hosszú Csarnok 10:00 Szemléletváltás a legeltetéses állattenyésztésben - konferencia Regeneratív mezőgazdaság pavilon 11:00-11:30 Húsmarha fajtabemutató Húsmarha kiállítási terület 11:00 ABZ Drone drónbemutató Kültéri lovaspálya 11:30–16:00 Közönségprogram Fedeles Lovarda 13:00 KÁN Egyetemi Napok Főzőverseny - eredményhirdetés MATE Udvar 14:00 ABZ Drone drónbemutató Kültéri lovaspálya 14:00–15:00 Patkolókovács bemutató Kiállítói tér 14:00 MATE Udvar díjkiosztó MATE Udvar Színpad 15:00–15:30 Húsmarha fajtabemutató Húsmarha kiállítási terület 16:00 Kalap Jakab koncert Élményliget Színpad 16:30–17:30 Vitéz László bábelőadás Élményliget 16:00 Holstein-fríz szarvasmarha fejési bemutató Hosszú Csarnok 18:00 Kiállítás zárása 22 óra Retro mánia, vissza a múltba Helyszín: Hang-Ár 22 óra Retro party Helyszín: Park 74 Somogyvár 13 óra Lovász Márta divatbemutatója és T. Lukács Ágnes borfestő kiállítása Helyszín: Szent László Nemzeti Emlékhely Buzsák 12 óra Szüret Helyszín: Népművészeti Tájház Balatonboglár 19 óra Sziámi and Friends Helyszín: Babel Camp Balatonlelle 15 óra II. Lelle nap Helyszín: Szabadtéri színpad Siófok 15 óra Kiliti szüreti felvonulás Helyszín: Béke tér Vasárnap (szeptember 29.) Balatonlelle 9 óra Kishegy trail Helyszín: Kishegy Idén is futócipővel fedezik fel a Kishegyet.

Fotó: Németh Levente Balatonfenyves 10 óra II. Bereki terepfutás Helyszín: Hubertus Hof Kaposvár KÁN egyetemi napok Helyszín: Pannon Lovasakadémia 09:00 Kapunyitás 09:00–18:00 Agár-, solymász-, íjász bemutatók, népi ügyességi játékok Élményliget 09:00–18:00 Állatsimogató, trófea bemutató Élményliget 09:00–18:00 Családi programok (Mesetérkép, kézműves foglalkozások, játékok, szalmabála labirintus, íjászat, Hobby Horse verseny) Élményliget 09:00–18:00 Kádár Ferkó Fotószínháza Helyi Ízek Utcája 09:30–12:00 Közönségprogram Fedeles Lovarda 10:00–18:00 Holstein-fríz szarvasmarha közönségprogram (óránként) Hosszú Csarnok 10:00 Holstein-fríz szarvasmarha fejési bemutató Hosszú Csarnok 11:00–11:30 Húsmarha fajtabemutató Húsmarha kiállítási terület 11:00 ABZ Drone drónbemutató Kültéri lovaspálya 11:00 Vitéz László bábelőadás Élményliget 12:00–14:00 I. MATE Tenyészállat Felkészítő, Felvezető Verseny Fedeles Lovarda 13:30–14:30 Vitéz László bábelőadás Élményliget 14:00–17:00 Közönségprogram Fedeles Lovarda 14:00–15:00 Patkolókovács bemutató Kiállítói tér 15:00–15:30 Húsmarha fajtabemutató Húsmarha kiállítási terület 15:00–16:00 Tompeti és Barátai koncert Élményliget Színpad 17:00 Kiállítás zárása

