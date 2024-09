Punik László sokoldalúan művelt édesapja elsősorban kereskedő volt, mellette azonban Korpádon a szüleitől megörökölt vendéglővel és földekkel is foglalkozott testvéreivel. Az 1958-ban született Punik Lászlóra apján kívül nagy hatással voltak a nagyszülei is, akik értékes történelmi kiadványokkal és több mint háromezer kötetes, régmúlttal foglalkozó könyvtárral is rendelkeztek.

– Már az iskola előtt megtanultam olvasni, ettől kezdve a szintén kiskorpádi Hóvári János barátommal – aki később történész és diplomata lett – állandóan a könyveket bújtuk – emlékezett vissza Punik László. – Kedvenc tantárgyam a történelem volt, idővel pedig a régészetet is megszerettem.



Punik László kedvenc tantárgya a történelem volt Fotó: Varga László

Édesapja igyekezett is fenntartani fia érdeklődését, kevés olyan történelmi emlékhely van Magyarországon, ahova ne vitte volna el. Ő maga értékes régi pénzeket, képeslapokat és bélyegeket is gyűjtött. Punik László a rámaradt relikviákkal együtt apjának ezt a szenvedélyét is megörökölte, jelentős készletet felhalmozva azokból is. A régészet akkor keltette fel az érdeklődését, amikor apjával a szántásban régi tárgyakat találtak.

Hóvári János mellett sokat köszönhet Bauer Ferenc helyi kovácsmesternek is, akitől lényeges információkat tudott meg a település múltjáról, ő oltotta belé a vas szeretetét és akitől egy huszárkardot is kapott ajándékba. Később a családi örökségből rá maradt egy Nagy Lajos korabeli kétkezes kard is, ettől kezdve az egyéb tárgyak mellett fegyvereket és egyenruhákat is gyűjteni kezdett. Elmondása szerint a felhalmozott régiségeket - köztük a szakmák használati tárgyait és szerszámait - valamint a néprajzi gyűjteményét is szeretné közkinccsé tenni, amelyhez saját múzeum kialakításába kezdett. A tulajdonában lévő épületben a szintén korpádi születésű építész és bútortervező Kozma Lajos emlékére külön szobát alakít ki, amelybe a helytörténeti és technikai gyűjteményét fogja elhelyezni. Helytörténeti kiállítást a hétszáz éves Kiskorpádról szóló könyv bemutatóján nemrégiben már rendeztek.

Punik László gyerekkora óta imádja a járműveket

Mára szenvedélyévé vált a veterán járművekkel való foglalkozás, a régi motorok és autók gyűjtése. – Amikor édesapámmal múzeumokban jártunk, a történelmi emléktárgyak mellett rácsodálkoztam a technikai érdekességekre is, ezért kitanultam többféle fémipari szakmát, így többek között az autószerelést is – folytatta Punik László, akit a régi járművek iránti gyűjtőszenvedély is fokozatosan hatalmába kerítette, ma már az otthonában sokasodó régiségek mellett matuzsálemi korú járművek is vannak. A sok különféle motorkerékpár és gépkocsi között egy 1936-os Mercedes és Kádár János egykori autója is megtalálható. Sokáig a Somogyi Veterán Járműbarátok Egyesületének elnöki teendőit is ellátta, jelenleg tiszteletbeli elnök, emellett muzeális járműszakértő és vizsgabiztos. 2005-től a civil és katonai veterán járművek találkozójának, három évvel később pedig a Technik Pikniknek is főszervezője lett, ez utóbbira szeptember 22-én kerül sor ismét a kaposvári Cseri parkban. 2022-ben Szent György-lovaggá ütötték. Mindemellett Punik László remekül rajzol, régebben szobrot és kopjafát is készített, 2009-tól a nyugdíjazásáig a Kötél Egyesületnek is tagja volt. – A feleségem végtelen türelemmel viseli a hobbijaimat, és mindenben számíthatok a fiam segítségére is –tette hozzá a szenvedélyes gyűjtő.